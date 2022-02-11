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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

11.02.2022 16:01
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, narkotik suçlarla mücadele kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 7 adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınırken adreslerde 90 gram uyuşturucu madde, 3 tabanca, 55 fişek ele geçirildi.

Zanlılar işlemleri için emniyete götürüldü.

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Uyuşturucu, Gaziantep, Hisarcık, Nizip, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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