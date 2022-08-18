Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 27 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 27 şüpheli gözaltına alındı

18.08.2022 18:14
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 27 şüpheli gözaltına alındı

Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 27 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 27 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince sokak satıcılarına yönelik 2'si iş yeri 13 adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda 27 kişi yakalandı. Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda 465 gram sentetik uyuşturucu, bir miktar eroin, 3 uyuşturucu nitelikte hap, 2 tabanca ve hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet, Gaziantep, Narkotik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 27 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 27 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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