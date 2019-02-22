Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Uyuşturucuya 2 Tutuklama

Gaziantep'te Uyuşturucuya 2 Tutuklama

52 dakika önce

GAZİANTEP'te, polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Gaziantep'te Uyuşturucuya 2 Tutuklama, System.String[]
GAZİANTEP'te, polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Vatan Mahallesi'nde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda A.A., E.D. ve F.K., 25 gram esrar ve metamfetamin ile yakalandı. Gözaltına alınan ve emniyetteki sorgulamanın ardından adliyeye sevk edilen şüphelileriden 1'i serbest kalırken, E.D. ve F.K., 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - Gaziantep

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 05:00 Kaynak: DHA

Vatan Mahallesi, Gaziantep, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Uyuşturucu Kullanan Ünlü Oyuncu, 13. Kattan Düşerek Hayatını Kaybetti Mehmetçik, PKK ile Mücadeleye Zorlu Kış Şartlarında da Devam Ediyor

Selin Ciğerci, İsim Vermeden Yerden Yere Vurdu! HDP'nin Batman Belediye Başkan Adayının, Adaylık Başvurusu İlçe Seçim Kurulu Tarafından Reddedildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.2.2019 17:52:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Uyuşturucuya 2 Tutuklama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]