Önce yanaştı, sonra cep telefonlarını çaldı

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü 'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şahinbey ilçemiz Alaybey ve Karatarla mahallelerinde farklı tarihlerde meydana gelen yankesicilik suretiyle yolda yürüyen 3 vatandaşın cep telefonunun çalınması olaylarıyla ilgili çalışma yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalar neticesinde 3 vatandaşın cep telefonlarını yankesicilik suretiyle çalan İ.Y. isimli şahıs güvenlik kameralarından tespit edilerek yakalandı.

Kaynak: İHA

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

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