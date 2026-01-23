Gaziantep'te Yoğun Kar Yağışı Devam Ediyor - Son Dakika
Gaziantep'te Yoğun Kar Yağışı Devam Ediyor

23.01.2026 12:18
Gaziantep'te etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksaklık yaşanmaması için önlemler alındı.

Gaziantep'te dün başlayan kar yağışı etkili olmaya devam ediyor.

Kentte dün öğle saatlerinden itibaren başlayan ve etkisini aralıklarla artıran kar, cadde ve sokakları beyaza bürüdü.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri, ulaşımın aksamaması ve vatandaşların kardan olumsuz etkilenmemesi için mücadele yürütüyor.

Araç ve yaya trafiğinde azalmanın gözlendiği kentte, araç trafiğinin daha da düşebilmesi için belediye otobüsleri ve tramvaylar ücretsiz hizmete açıldı.

Valilik yol durumunu açıkladı

Gaziantep Valiliği, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, TAG Otoyolu Şanlıurfa Gaziantep arası ve Nurdağı otoban bölgesinde yolun açık olduğunu bildirdi.

Narlı Gişeleri-Gaziantep arasındaki yolda ise ulaşımın 2 şeritten sağlandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gaziantep-Kahramanmaraş arası devlet yolu gidiş istikameti açık olup, geliş istikametinde yol araç trafiğine kapatılmış, makaslama yapan tırları kurtarma ve akabinde kar küreme çalışmaları yapılmaktadır. Gaziantep Nurdağı Devlet yolu makaslama riski nedeniyle ağır vasıta araç trafiğine süreli olarak kapatılmış, sadece hafif araç trafiğine açıktır. Gaziantep-Kilis yolu trafiğe açıktır. Mecburi yola çıkan sürücülerimizin araçlarının kar lastikli olmasına, yanlarında zincir ve benzeri ekipmanların bulunmasına dikkat etmeleri gerekmektedir."

Valilik, ayrı bir paylaşımında ise kardan dolayı yaklaşık 20 saat önce hava trafiğine kapatılan Gaziantep Havalimanı'nın yapılan temizlik çalışmaları sonrası saat 11.00 itibariyle tüm uçuşlara açıldığı aktarıldı.

Fatma Şahin'den uyarı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, şehir içi ana arterlerin durumuna ilişkin görsel paylaştı.

Kentte sabaha kadar yoğun kar yağışı olduğunu ifade eden Şahin, "Buna rağmen ekiplerimizin yoğun ve aralıksız çalışmaları sonucu ulaşıma kapalı ana arter yolumuz bulunmuyor. Şehir içi ve ilçelerimizde ana arterlerde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ara yollarda ise ilçe belediyelerimiz çalışma yürütüyor. Çevre yolu ve şehirler arası yollarda da Karayolları ekiplerimizin çalışmaları aralıksız devam edecek. Vatandaşlarımızdan bir ricamız var, kar lastiği olmadan trafiğe asla çıkmayın. Ayrıca zorunlu haller olmadıkça ücretsiz yaptığımız toplu taşımayı tercih edin." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

