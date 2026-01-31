Gaziantep'te Zincirleme Kaza: 1 Ölü, 6 Yaralı - Son Dakika
Gaziantep'te Zincirleme Kaza: 1 Ölü, 6 Yaralı

Gaziantep\'te Zincirleme Kaza: 1 Ölü, 6 Yaralı
31.01.2026 16:00
Gaziantep'te 3 aracın karıştığı kazada 55 yaşındaki Celal Kalahası hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

GAZİANTEP'te 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında Celal Kalahası (55) hayatını kaybetti, 1'i ağır, 6 kişi ise yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Bedir Mahallesi Kuzeyşehir Kavşağı'nda meydana geldi. Sis ve yağışın etkisiyle, plakaları ve sürücüleri henüz tespit edilemeyen 3 otomobil çarpıştı. Kazada 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar, çevre hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Celal Kalahası, tüm çabalara karşın kurtarılamadı. Yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kalahası'nın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Polisin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.

Kaynak: DHA

