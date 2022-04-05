Gaziantep'teki bazı trafik kazaları güvenlik kameralarına yansıdı - Son Dakika
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Gaziantep'teki bazı trafik kazaları güvenlik kameralarına yansıdı

05.04.2022 20:01
Gaziantep'teki bazı trafik kazaları güvenlik kameralarına yansıdı

Gaziantep'te meydana gelen bazı trafik kazaları, güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Gaziantep'te meydana gelen bazı trafik kazaları, güvenlik kameralarınca görüntülendi.

İl Emniyet Müdürlüğünce paylaşılan görüntülerde, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları tarafından farklı tarihlerde kaydedilen trafik kazaları yer aldı.

Görüntülerde, Değirmiçem kavşağına hızla giren otomobilin yan yoldan gelen otomobile ve ardından refüje çarpma anı, Beylerbeyi Mahallesinde ise kırmızı ışıkta geçen bir otomobilin kavşakta diğer araçlarla çarpışma anı yer alıyor.

Kamera kayıtlarında, İncilipınar Mahallesi'nde tramvay yoluna kontrolsüz giren yayaya tramvayın çarpma anı da bulunuyor.

Trafik kurallarına uyulmaması nedeniyle meydana gelen kazalara ilişkin görüntülerin sonunda, "Hız kurallarına uyalım", "Unutmayın kazalar çiğnenmiş kuralların ve dikkatsizliğin sonucudur." mesajı verildi.

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Trafik Kazaları, Beylerbeyi, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Gaziantep'teki bazı trafik kazaları güvenlik kameralarına yansıdı - Son Dakika
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