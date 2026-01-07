Gaziantep'teki Çocuk Cinayetinde Keşif - Son Dakika
Gaziantep'teki Çocuk Cinayetinde Keşif

Gaziantep'teki Çocuk Cinayetinde Keşif
07.01.2026 16:02
10 yaşındaki Emir Baki'nin ölümüne dair davada sanığa keşif yapıldı, aile tepki gösterdi.

Gaziantep'te, gürültü yaptığı iddiasıyla pompalı tüfekle öldürülen 10 yaşındaki Emir Baki Bayındır'ın ölümüne ilişkin davada üst mahkemenin kararı bozmasının ardından sanık olay yerine getirilerek keşif yapıldı. Keşif sırasında acılı aile ve çevredeki vatandaşlar sanığa yoğun tepki gösterdi.

Gaziantep'te, gürültü yaptığı iddiasıyla pompalı tüfekle vurularak hayatını kaybeden 10 yaşındaki çocuğun ölümüne ilişkin davada üst mahkeme kararı bozdu. Sanık Mühsün Taşkın'a yerel mahkeme tarafından "kasten öldürme" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, üst mahkeme tarafından bozuldu.

Sanık olay yerine getirilerek keşif yapıldı, acılı aile yoğun tepki gösterdi

Üst mahkeme, sanığın eyleminin "olası kast" kapsamında değerlendirilmesi gerektiği gerekçesiyle kararı kaldırdı. Kararın bozulmasının ardından dosya yeniden ele alınırken, kararın ardından sabah saatlerinde sanık olay yerine getirilerek yeniden keşif yapıldı. Keşif sırasında olayın meydana geldiği bölgede polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı, acılı aile ve çevredeki vatandaşlar ise sanığa yoğun tepki gösterdi.

Davanın yeniden görülmesine önümüzdeki duruşmalarda devam edileceği öğrenildi.

Olay geçmişi

Şahinbey ilçesi Güzelvadi Mahallesi'nde 26 Ağustos 2025'te, 10 yaşındaki Emir Baki Bayındır aynı mahallede esnaflık yapan manav Mühsün Taşkın tarafından fazla ses yaptığı iddiasıyla pompalı tüfek ile vurularak ağır yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Sanık Mühsün Taşkın, "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

