Gaziantep'teki terör örgütü PKK/KCK davası sürüyor - Son Dakika

Gaziantep'teki terör örgütü PKK/KCK davası sürüyor

06.01.2021 03:25
Gaziantep'teki terör örgütü PKK/KCK davası sürüyor, System.String[]

Gaziantep'te, bölücü terör örgütü PKK/KCK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında aralarında HDP ve DBP yöneticileri ile 2 CHP'li ilçe belediye meclisi üyesinin de bulunduğu 30 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Gaziantep'te, bölücü terör örgütü PKK/KCK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında aralarında HDP ve DBP yöneticileri ile 2 CHP'li ilçe belediye meclisi üyesinin de bulunduğu 30 sanığın yargılanmasına devam edildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülmeye başlanan ve bugün de devam eden duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

CHP Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya ile HDP milletvekilleri Mahmut Toğrul ve Şevin Coşkun da duruşmada hazır bulundu.

Sanıklar, haklarındaki iddiaları reddederek, suçsuz olduklarını öne sürdü.

Duruşma savcısı, mevcut delil durumu dikkate alınarak, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına ve bu dosyanın daha önce açılan 61 sanıklı dava dosyasıyla birleştirilmesini talep etti.

Sanık avukatları da müvekkillerinin suçsuz olduğunu savundu.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar CHP Şehitkamil meclis üyesi Adnan E. ile Abdullah A, Ali Ş, Cüneyt K, Enver Ö, İbrahim D, Ömer S, Recei Y, Remziye K, Sevinç S. ve Songül K'nin "haftada bir gün imza atma" ve "yurt dışına çıkış yasağı" şeklindeki adli kontrol kararıyla tahliyelerine karar verdi.

Sanıklar HDP Gaziantep İl Başkanı Musa A, CHP Şahinbey meclis üyesi Hurşit B. ile Bahri Y, Hasan S, İsa A, Mehmet A. ve Remziye E'nin tutukluluk hallerinin devamına karar veren heyet, tutuksuz sanıkların yurt dışına çıkış yasaklarının devamına hükmetti.

Heyet, dosyanın, daha önce kabul edilen 61 sanıklı dosya ile hukuki ve fiili irtibat bulunması ve delillerin birlikte değerlendirilmesinin zorunlu olduğu gerekçesiyle birleştirilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

Soruşturma safhası

Gaziantep'te 14 Kasım 2019'da terör örgütü PKK/KCK'nın sözde "kent meclisi", "gençlik hareketi", "cezaevi", "kadın" ve "siyasi alan" yapılanmalarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında HDP Gaziantep İl Başkanı Müslüm Kılıç ve DBP İl Başkanı Abdullah İnce'nin de bulunduğu 54 şüpheli gözaltına alınmış, 32 kişi tutuklanmıştı.

Devam eden soruşturma kapsamında, 14 Temmuz'da düzenlenen ikinci operasyonda aralarında HDP Gaziantep İl Başkanı Musa A ve CHP'nin 2 belediye meclis üyesinin de bulunduğu 33 şüpheli gözaltına alınmış, şüphelilerin 18'i tutuklanmıştı.

Halkların Demokratik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Gaziantep, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep'teki terör örgütü PKK/KCK davası sürüyor - Son Dakika


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