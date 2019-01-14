Son Dakika Haberleri: Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası

1 saat önce

Gaziantep Ticaret Borsası'nda meverdi Antep fıstığı içinin kilogram 86,5-87 liradan satıldı.

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Gaziantep Ticaret Borsası'nda meverdi Antep fıstığı içinin kilogram 86,5-87 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı içi (meverdi)Kg86,5087,00
Nohut (naturel)Kg2,502,50
Ceviz içi Kg49,8849,88
Buğday (sert)Kg1,371,37
Buğday (kırık)Kg1,011,01
BuğdayKg1,101,30
ArpaKg0,990,99
Mısır Kg0,981,05
Bulgur (köftelik)Kg2,132,13

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 11:34 Kaynak: AA

Gaziantep, Gaziantep Ticaret Borsası, Ekonomi
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