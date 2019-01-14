Gaziantep Ticaret Borsası
1 saat önce
Gaziantep Ticaret Borsası'nda meverdi Antep fıstığı içinin kilogram 86,5-87 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsası
'nda meverdi Antep
fıstığı içinin kilogram 86,5-87 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı içi (meverdi)
|Kg
|86,50
|87,00
|Nohut (naturel)
|Kg
|2,50
|2,50
|Ceviz içi
|Kg
|49,88
|49,88
|Buğday (sert)
|Kg
|1,37
|1,37
|Buğday (kırık)
|Kg
|1,01
|1,01
|Buğday
|Kg
|1,10
|1,30
|Arpa
|Kg
|0,99
|0,99
| Mısır
|Kg
|0,98
|1,05
|Bulgur (köftelik)
|Kg
|2,13
|2,13
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 11:34 Kaynak: AA
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