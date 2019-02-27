Gaziantep Ticaret Borsası
37 dakika önce
Gaziantep Ticaret Borsasında ham zeytinyağının kilogramı 14-15 liradan satıldı.
Gaziantep
Ticaret Borsasında ham zeytinyağının kilogramı 14-15 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday (kırık)
|Kg
|0,92
|1,15
|Bulgur (pilavlık)
|Kg
|1,65
|2,85
|Bulgur (köftelik)
|Kg
|1,65
|2,50
|Kırmızı mercimek (iç)
|Kg
|3,50
|4,00
|Pirina
|Kg
|0,05
|0,10
| Zeytinyağı (ham)
|Kg
|14,00
|15,00
|Koyun bağırsağı
|Kg
|15,00
|15,00
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 11:06 Kaynak: AA
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