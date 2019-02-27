Son Dakika Haberleri: Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası

37 dakika önce

Gaziantep Ticaret Borsasında ham zeytinyağının kilogramı 14-15 liradan satıldı.

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Gaziantep Ticaret Borsasında ham zeytinyağının kilogramı 14-15 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Buğday (kırık) Kg0,921,15
Bulgur (pilavlık)Kg1,652,85
Bulgur (köftelik)Kg1,652,50
Kırmızı mercimek (iç)Kg3,504,00
PirinaKg0,050,10
Zeytinyağı (ham)Kg14,0015,00
Koyun bağırsağıKg15,0015,00

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 11:06 Kaynak: AA

Zeytinyağı, Gaziantep, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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