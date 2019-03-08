Gaziantep Ticaret Borsası
13 dakika önce
Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 100 - 130 liradan satıldı.
Gaziantep
Ticaret Borsasında boz iç Antep
fıstığının kilogramı 100 - 130 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (boz iç)
|Kg
|100,00
|130,00
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
| 32,64
| 32,64
|Antep fıstığı (kırmızı iç)
|Kg
|80,50
|81,00
|Antep fıstığı (sıra iç)
|Kg
|55,00
|60,00
|Kırmızı pul biber
|Kg
|18,50
|20,71
|Dana eti (kemiksiz)
|Kg
| 34,39
| 34,39
| Kuzu eti (kemiksiz)
|Kg
|42,32
|42,32
|Kuyruk yağı
|Kg
|34,61
|34,61
|Nohut (naturel)
|Kg
|2,40
| 3,50
|Kırmızı mercimek (iç)
|Kg
|3,75
|3,75
|Buğday
|Kg
|1,26
|1,59
|Buğday (sert)
|Kg
| 1,51
| 1,51
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 02:43 Kaynak: AA
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