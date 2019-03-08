Son Dakika Haberleri: Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası

13 dakika önce

Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 100 - 130 liradan satıldı.

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Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 100 - 130 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (boz iç)Kg100,00130,00
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg 32,64 32,64
Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg80,50 81,00
Antep fıstığı (sıra iç)Kg55,0060,00
Kırmızı pul biber Kg18,5020,71
Dana eti (kemiksiz)Kg 34,39 34,39
Kuzu eti (kemiksiz)Kg42,32 42,32
Kuyruk yağı Kg34,61 34,61

Nohut (naturel)Kg2,40 3,50
Kırmızı mercimek (iç)Kg 3,75 3,75
BuğdayKg1,26 1,59
Buğday (sert)Kg 1,51 1,51

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 02:43 Kaynak: AA

Ekonomi
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