Bölücü terör örgütü PKK/PYD/YPG Türkiye'ye saldırdı! Vali Gül'den açıklama

Fırat Nehri'nin doğusundaki bölücü terör örgütü PKK/PYD/ YPG işgali altında bulunan bölgelerden ateşlenen 4 havan mermisi, Karkamış ilçesindeki boş alanlara isabet etti. Güvenlik güçleri, bölgeyi güvenlik çemberine alarak inceleme başlattı. Belediye ekipleri de anonslarla vatandaşlara, toplu halde bir arada bulunmamaları ve sınır hattına yaklaşmamaları uyarısında bulundu.

TÜRKİYE'YE HAVA MERMİSİYLE SALDIRDILAR

Gaziantep Valisi Davut Gül, terör örgütü PYD/YPG tarafından Karkamış'a düzenlenen havanlı saldırı ile ilgili açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Vali Gül, "Karkamış ilçemize terör örgütü PYD/YPG tarafından havan mermisi atılmıştır. Ölü ya da yaralı bulunmamaktadır. Saldırıya misliyle karşılık verilmiştir" ifadelerine yer verdi.

MEHMETÇİK, PKK/PYD/YPG'Lİ TERÖRİSTLERİ CEZALANDIRIYOR

Saldırının ardından ateş destek vasıtalarıyla meşru müdafaa kapsamında cezalandırma atışları gerçekleştirildi.

Atışların ardından Gaziantep'in Karkamış ilçesinin doğusunda yer alan Ayn El Arab'ın batısındaki bazı terör örgütü mensuplarının yerleştiği bölgelerden dumanlar yükselmeye başladı.

Bölgenin Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca ateş altına alınmasıyla bazı terör hedeflerinden de alevler yükseldi.

Terör örgütü PKK/PYD kontrolündeki Ayn El Arab???????, Fırat Nehri'nin doğusunda yer alıyor.