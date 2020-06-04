Gaziantep Valisi Gül, YKS'ye girecek gençlerle görüştü - Son Dakika

Gaziantep Valisi Davut Gül, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan gençlerle telekonferans yoluyla görüştü.

Vali Gül, gençlere seslendiği konuşmada, gençlerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle engellenen eğitmelerinin Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (GASMEK) bünyesinde internet üzerinden verilerek tamamlatılmaya çalışıldığını söyledi.

Salgınla mücadelede herkesin el ele vererek daha iyi duruma gelebileceğini ifade eden Gül, "Salgın sürecinde sınavı kazanmak çok önemli ama daha önemlisi kendimizi ve ailemizi muhafaza etmektir. Bunun için de daha disiplinli hayatımızın olması gerekiyor." dedi.

Gül, salgın tedbirlerine dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Temizliğe, sosyal mesafeye, kapalı yerlere girmemeye dikkat etmemiz gerekiyor. Maskeli yaşama devam edeceğiz. Hem kendiniz, hem de aileniz için gençlerimize çok büyük iş düşüyor. Siz, topluma yön verecek kabiliyetteki ve yetenekteki kişilersiniz. Bu açılardan sizlere ihtiyacımız var."

Vali Gül'ün ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de gençlere hitap etti.