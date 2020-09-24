Gaziemir Belediyesi, Çözüm Noktası ile vatandaşa ulaşıyor - Son Dakika

Gaziemir Belediyesi, Çözüm Noktası ile vatandaşa ulaşıyor

Gaziemir Belediyesi, mahallelerde oluşturduğu Çözüm Noktası'nda belediyenin çalışmalarını vatandaşlara anlatıyor; onların istek, öneri ve şikayetlerini dinliyor.

Gaziemir Belediyesi, Çözüm Noktası ile vatandaşa ulaşıyor, System.String[]

Gaziemir Belediyesi, mahallelerde oluşturduğu Çözüm Noktası'nda belediyenin çalışmalarını vatandaşlara anlatıyor; onların istek, öneri ve şikayetlerini dinliyor. Vatandaşların talepleri ilgili müdürlüğe iletilerek çözüm üretiliyor.

Vatandaşların görüş, öneri ve isteklerini dinleyerek proje ve çalışmalarına şekil veren Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, Çözüm Noktası ile ilçe sakinlerine ulaşıyor. Belediyenin personeli, ilçenin 16 mahallesini belirli aralıklarla ziyaret ederek Çözüm Noktası kuruyor. Çözüm Noktası'nı ziyaret eden vatandaşların taleplerini alan personel, aynı zamanda sokak sokak dolaşarak onları dinliyor. Çözüm Noktası'nda görev yapan personel, belediyenin hayata geçirdiği fiziki ve sosyal projeler, kültür-sanat çalışmaları ile hayata geçmesi planlanan projeler hakkında vatandaşlara bilgi veriyor; onların görüş, öneri, istek ve şikayetlerini dinliyor. Vatandaşlarla belediye hizmetleri hakkında anket yapan belediye personeli, onlardan gelen istekleri ilgili müdürlüğe ileterek çözüm üretilmesini sağlıyor. Anketlerde elde edilen veriler ışığında eksikler belirlenerek belediyenin hizmet kalitesi daha da artırılıyor.

Yerinde tespit, hızlı çözüm

Çözüm Noktalarında Gaziemirlileri dinleyerek onların sorunlarına hızlı bir şekilde çözüm ürettiklerini dile getiren Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, "Yurttaşlarımızın ihtiyaçlarını ve taleplerini dinleyerek onların görüşleri doğrultusunda proje ve çalışmalarımızı hayata geçiriyoruz. Her platformda dinlediğimiz yurttaşlarımızla şimdi de Çözüm Noktası'nda bir araya geliyoruz. Belediye ekiplerimiz mahallelerimizi ziyaret ederek oluşturdukları Çözüm Noktası'nda Gaziemirlileri dinliyor. Ekiplerimizin çalışması ve yaptığı anketlerin sonuçlarına göre projelerimiz şekillendireceğiz. Yürütülen çalışma kapsamında mahallelerimizin eksiklerini ve ihtiyaçlarını tespit ederek çözüm üretiyoruz. Yurttaşların görüşleri doğrultusunda tespit ettiğimiz eksiklerimizi gidererek hizmet kalitemizi daha da artıracağız" diye konuştu.

Çözüm Noktası kurulacak yerler

Gaziemir Belediyesi 24 Eylül Perşembe günü Beyazevler Mahallesi 514 sokakta, 25 Eylül Cuma günü Aktepe-Emrez Mahallesi pazar yerinde, 26 Eylül Cumartesi günü Sarnıç pazar yerinde, 27 Eylül Pazar günü Sevgi Mahallesi pazar yerinde, 28 Eylül Pazartesi Irmak Mahallesi 38 sokakta, 29 Eylül Salı günü Kömürcüler mevkiinde, 30 Eylül Çarşamba Gaziemir Belediyesinin Binbaşı Reşatbey Mahallesindeki çamaşırhanesi önünde, 2 Ekim Cuma günü Abdullah Arda Meydanı'nda, 3 Ekim Cumartesi günü Dokuz Eylül Mahallesi pazaryerinde Çözüm Noktası kurarak vatandaşları dinleyecek. - İZMİR

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Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 10:46 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gaziemir Belediyesi, Çözüm Noktası ile vatandaşa ulaşıyor - Son Dakika

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