Gaziemir'de AK Partililer'den Belediye Başkanı Arda'ya bütçe eleştirisi - Son Dakika

AK Parti Gaziemir İlçe Başkanı Serdar Muçay, Belediye Başkanı Halil Arda'nın merkezi idareden belediyeye aktarılan payın düştüğü açıklamasıyla kendi başarısızlığını örtmeye çalıştığını savundu.

Muçay ve Gaziemir Belediyesi Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Uğru İnan Atmaca, yaptıkları ortak yazılı açıklamada, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda'nın merkezi idareden gelen paylarında yüzde 50 düşüş yaşandığına dair açıklamasını hatırlattı.

Paylardaki düşüşün kesinti olmadığını, toplanan vergi gelirlerinin düşmesinden kaynaklandığını belirten Muçay, şunları kaydetti:

"Sayın Arda kamuoyunu yanıltmaktadır. Kendisinin de bildiği üzere bu ekonomik açıdan bitmiş tükenmiş Gaziemir Belediyesinin içinde bulunduğu zor durumu meşrulaştırma çabasıdır. Ayrıca Halil Arda'nın sanki sadece CHP'li belediyelerden bir kesinti yapıldığı havası yaratması kendi başarısızlığını gizleme isteğidir. Oysa ki tüm Türkiye'yi etkisi altına alan salgın sebebiyle vergi gelirlerinde yaşanan düşüş AK Partili, MHP'li, CHP'li belediye ayrımı yapmamıştır. Yaşanan vergi gelirleri düşüşü devletin esnafına vatandaşına vergi ödemesi için sağladığı süre uzatımından kaynaklıdır."

Muçay, Arda'nın göreve geldiğinden beri yüksek miktarda harcama yaptığını öne sürerek, "Sayın Arda belediyenin gelir getiren tüm kaynaklarını keyfi uygulamalarla birer birer etkisiz hale getirmiş ve gelir getirici hiçbir proje üretememiştir." ifadelerini kullandı.