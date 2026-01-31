Gaziemir'de Uyuşturucu Baskını: 2 Bin 226 Hap Ele Geçirildi

İzmir'in Gaziemir ilçesinde bir evde 2 bin 226 uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, M.A.K'nin Dokuzeylül Mahallesi'ndeki evine baskın düzenledi.

Evde ve eklentilerinde yapılan aramada 2 bin 226 uyuşturucu hap bulundu.

Polis, şüpheli M.A.K'yi gözaltına aldı.