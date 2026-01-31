İzmir'in Gaziemir ilçesinde bir evde 2 bin 226 uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, M.A.K'nin Dokuzeylül Mahallesi'ndeki evine baskın düzenledi.
Evde ve eklentilerinde yapılan aramada 2 bin 226 uyuşturucu hap bulundu.
Polis, şüpheli M.A.K'yi gözaltına aldı.
Son Dakika › Güncel › Gaziemir'de Uyuşturucu Baskını: 2 Bin 226 Hap Ele Geçirildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?