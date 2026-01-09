Gaziemir\'de Uyuşturucu Operasyonu

İzmir'in Gaziemir ilçesinde polis ekiplerince bir ikamete düzenlenen operasyonda, 2 bin 550 adet sentetik ecza ve 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Gaziemir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ile Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretini önlemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre ekipler, Emrez Mahallesi'nde uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen Ö.Ş. isimli şahsı takibe aldı. Cumhuriyet Savcılığından alınan arama kararı neticesinde şüphelinin evine operasyon düzenlendi. Adreste yapılan aramalarda; 51 kutu içerisinde toplam 2 bin 550 adet sentetik ecza ile 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli Ö.Ş. hakkında yasal işlem başlatıldı. - İZMİR