Gaziemir'de Uyuşturucu Operasyonu

İzmir'in Gaziemir ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Emrez ve Göksu mahallelerindeki İ.A. ile F.A'nın evlerinde uyuşturucu madde bulundurduğu ve ticaretini yaptıkları bilgisi üzerine adreslere baskın düzenledi.
Yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca ile 637 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Şüpheliler gözaltına alındı.
