Gaziler ve şehit yakınları Haluk Levent konserinde bir araya geldi - Son Dakika
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Gaziler ve şehit yakınları Haluk Levent konserinde bir araya geldi

19.09.2022 15:26
Gaziler ve şehit yakınları Haluk Levent konserinde bir araya geldi

Gaziler ve şehit aileleri, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen kahvaltılı etkinlikte bir araya geldi.

Gaziler ve şehit aileleri, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen kahvaltılı etkinlikte bir araya geldi.

Ankara İl Sağlık Müdürlüğünce Ankara Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde düzenlenen programa İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Niyazi Kurtcebe'nin yanı sıra gaziler, aileleri ile şehit yakınları katıldı.

Etkinlik kapsamında düzenlenen kahvaltıda bir araya gelen gaziler ve şehit yakınları, daha sonra seğmenlerin gösterisi ile Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Konserini izledi.

Sanatçı Haluk Levent de gaziler ve şehit yakınlarına konser verdi.

Katılımcılardan gazi Jandarma Albay Bahadır Bartu, duygularını AA muhabirine anlattı. Hakkari'de 1997'de girdiği çatışmada omuriliğinden yaralanan ve tekerlekli sandalyeyle yaşamını sürdürdüğünü belirten Bartu, 19 Eylül'ün Türk milletinin büyük bir millet olduğunu kanıtlayan günlerden olduğunu kaydetti.

Bartu, milletin her ferdinin kalbinin 19 Eylül'de gaziler ile attığını söyleyerek, "Bugün belki bizlerden daha çok, aramızda olmayan şehit kardeşlerimizi hatırlamak için de önemli bir gün, bize haklarını helal etsinler." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

19 Eylül Gaziler Günü, Haluk Levent, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziler ve şehit yakınları Haluk Levent konserinde bir araya geldi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Gaziler ve şehit yakınları Haluk Levent konserinde bir araya geldi - Son Dakika
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