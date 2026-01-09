Gaziosmanpaşa\'da Cinayet: Hükümlü Şüpheli Kaçtı

Gaziosmanpaşa'da hakkında 30 dosyadan 8 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli, husumetlisini öldürerek kayıplara karıştı. Çalıntı araçla saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, 7 Ocak'ta saat 23.00 sıralarında Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesi 611. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, evinin önünde bekleyen Ömer Şirin (25), bir araçtan açılan ateş sonucu ağır yaralandı. Olayı gerçekleştiren saldırgan kaçarken, yaralı çevredekiler tarafından götürüldüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekiplerince yapılan incelemede, saldırıda kullanılan aracın çalıntı olduğu öne sürüldü. Öte yandan şüphelinin babasının polisi arayarak, oğlunun cinayet işlediğini duyduğunu ve kendisinin de tehditler aldığını bildirdiği iddia edildi.

Firari hükümlüyü yakalama çalışmaları başladı

Yapılan araştırmalarda, olayın şüphelisi Mustafa Ş.'nin 30 ayrı dosyadan 8 yıl 11 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. 25 yaşındaki Mustafa Ş.'nin yakalanmasına yönelik polis ekipleri çalışma başlattı.

Mahalle sakini Galip Şahin, "Halam var burada, hastamız var. Biz oradaydık bilmiyorduk. Sonra geldim her şey dağılmış. Görmedim" dedi.

"Burada vurmuşlar, öldürmüşler"

Bir başka mahalle sakini, "Burada vurmuşlar, öldürmüşler. Ben böyle duydum. Ben yoktum, uyuyordum. Diğer tarafta bir şey bilemiyorum" şeklinde konuştu.

"Sima olarak bir iki sefer görmüşümdür, bizim yeğenin kayınçosu oluyor"

Olayı daha sonradan duyduğunu söyleyen Musa Yetim, "Sima olarak bir iki sefer görmüşümdür, bizim yeğenin kayınçosu oluyor. Olayı duymadım, kalktığım zaman polisler vardı" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL