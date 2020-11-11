Gaziosmanpaşa'da gençler, Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidan dikti - Son Dakika

Gaziosmanpaşa'da gençler, Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidan dikti

11.11.2020 14:17
Gaziosmanpaşa'da gençler, Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidan dikti, System.String[]

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Milli Ağaçlandırma Günü'nde öğrencilerle bir araya gelerek fidan dikti.

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Milli Ağaçlandırma Günü'nde öğrencilerle bir araya gelerek fidan dikti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen 11 Kasım "Milli Ağaçlandırma Günü" kapsamında Gaziosmanpaşa Belediyesi, Gaziosmanpaşa Millet Bahçesi'nde doğa yürüyüşü ve fidan dikimi gerçekleştirdi. Başkan Usta'nın yanı sıra etkinliğe Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz ve çok sayıda Gaziosmanpaşalı genç katıldı. Doğa yürüyüşü ve fidan dikimine öncülük eden Belediye Başkanı Usta'ya gençler eşlik etti. Havuzbaşı Atilla Baykal İlkokulu bahçesine öğrencilerle beraber ağaç diken Başkan Usta, daha sonra Gaziosmanpaşa Meydanı'nda vatandaşlara fidan dağıttı.

"Gençlerimizi ilk kez bir fidan dikme mutluluğuna kavuşturuyoruz"

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta "Bugün Cumhurbaşkanımızın startıyla Türkiye'nin her yerinde fidanlar gelecek için yeşillenmeye, sulanmaya başlıyor. Tabi bu umut verici bir şey. Bir yandan ağaçlarla her tarafı yeşillendirmek, çevreye değer katmak, bir yandan da erozyona karşı doğayı güçlendirmek, çocuklarımızı bu güzel alışkanlığa alıştırmak, ev sahipliği yapmak çok önemli bir şey. Biz de kaymakamımızla ve öğretmenlerimizle birlikte ilçemizin muhtelif yerlerinde bu ağaç dikme kampanyasına iştirak ediyoruz. Daha doğrusu gençlerimizi ilk kez bir fidan dikme mutluluğuna kavuşturuyoruz. Bu aslında ağaç dikmek kadar önemli. İlk kez kürek alıyor, ilk kez fidan dikiyor, ilk kez bir kürek alıp ağaç dibine toprak atıyor. Bu yönüyle baktığımız zaman binlerce ağaç bugün umut ve geleceğe enerji verecek şekilde dikiliyor. Bunların devam etmesi lazım. Alışkanlık haline gelmesi lazım. Ağaçları yok etmek yerine yeni ağaçlar, yeni fidanlar dikmemiz lazım. Bunu da çocuklarla, gençlerle dikmek elbette ki çok anlamlı bir şey" diye konuştu.

"Hepimizin el yardımıyla bugün burada ağaç diktik"

Başkan Usta ile doğa yürüyüşü yapan gençlerden Damla Akman "Her ne kadar gidiyorsa o kadar da yerine fazlasıyla koymamız gereken şey bu. Sadece bize değil hayvanlara da, başka canlılara da çok gerekli bir şey olduğunu düşünüyorum. Bugün çok güzel bir gün ve teşekkür ederiz böyle bir şey yaptıkları için. İlk adımda ağaç diktik. Bir arkadaşımız dikti, biz de toprak attık. Hepimizin el yardımıyla bugün burada ağaç diktik" dedi.

"Ağacımıza, okulumuzun ismini verdik"

Fidan dikimine katılan öğrencilerde Deniz Nisa Özkan "Ben hep böyle bir şeyin içinde bulunmak istemiştim. Muhteşem bir duygu. Ağacımıza, okulumuzun ismini verdik. Bu ağaç bizim için artık çok değerli. Ağaç akciğerlerimiz için çok önemlidir. Nefes almamızı bunlar sağlar" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Gaziosmanpaşa'da gençler, Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidan dikti
Gaziosmanpaşa'da gençler, Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidan dikti
Gaziosmanpaşa'da gençler, Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidan dikti
Gaziosmanpaşa'da gençler, Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidan dikti
Gaziosmanpaşa'da gençler, Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidan dikti
Gaziosmanpaşa'da gençler, Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidan dikti

Hasan Tahsin Usta, Gaziosmanpaşa, İstanbul, Milli, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gaziosmanpaşa'da gençler, Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidan dikti - Son Dakika


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