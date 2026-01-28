Gaziosmanpaşa'da İkinci Patlama - Son Dakika
Gaziosmanpaşa'da İkinci Patlama

28.01.2026 09:40
Gaziosmanpaşa'da bir apartmanın önüne ikinci kez el yapımı patlayıcı atıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde, ekim ayında el yapımı patlayıcı atılan apartmanın önüne ikinci kez patlayıcı atıldı.

Bağlarbaşı Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana gelen patlama sonucu park halindeki bir otomobil ile bir dairenin camında hasar meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı.

Patlayıcının, eylül ayında cezaevinden tahliye olan Batuhan K'nin yaşadığı dairenin önüne atıldığı, aynı yere ekim ayında da el yapımı patlayıcı atıldığı anlaşıldı.

Şüphelileri yakalamak için başlatılan çalışmalar sürdürülüyor.

Kaynak: AA
