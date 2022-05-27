GAZİOSMANPAŞA'DA KENTSEL DÖNÜŞÜM GERGİNLİĞİ - Son Dakika
Üye Girişi

GAZİOSMANPAŞA'DA KENTSEL DÖNÜŞÜM GERGİNLİĞİ

27.05.2022 16:11

GAZİOSMANPAŞA'da kentsel dönüşüm kapsamında yıkılmasına karar verilen binaların sahipleri ile görevliler arasında arbede çıktı.

GAZİOSMANPAŞA'da  kentsel dönüşüm kapsamında yıkılmasına karar verilen binaların sahipleri ile görevliler arasında arbede çıktı.

Sarıgöl Mahallesi'nde riskli olduğu belirlenen bölgedeki bazı bina sakinlerine belediye ekipleri evlerini boşaltmaları yönünde daha önce uyarılarda bulundu. Uyarıları dikkate almayarak evlerini boşaltmayan bina sakinleri ile zabıtalar arasında bugün öğlen saatlerinde tartışma yaşandı. Bina sakinlerinin direnmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, zabıta ekipleri ile bina sakinleri arasında arbede yaşandı.

"BİZİ ZORLA ÇIKARDILAR"

Bir bina sakini  "Yeni evimizi zorla aldılar. Zorla çıktık. Şimdi bizi mağdur ettiler. Bizi zorla çıkardılar. Şikayetçiyiz. Biz evimizden memnunduk. Bizi zorla çıkardılar. Kendimiz çıkmak istemedik. Milleti korkuttular. Herkesi dışarı attılar" dedi. "BOŞALTIN EVLERİ YIKACAĞIZ DİYORLAR AMA NEREYE GİDECEĞİMİZİ SÖYLEMİYORLAR"Başka bir bina sakini ise "Burada 3 aydır belediyenin yaptığı ilanen tebligatlarla boğuşmaktayız. Riskli alan dediler, riskli yapı dediler burada 4.8 hektarlık alanı moloz yığını haline getirdiler. Burada çok az sayıda kalan vatandaşlarız. Hepimiz evlerimizde oturuyoruz. Yürütmeyi durdurma kararlarımız var ama buna rağmen hala yıkım diye kapımıza geliyorlar. Polis ve zabıtayı getiriyorlar, boşaltın evleri yıkacağız diyorlar ama nereye gideceğimizi söylemiyorlar" dedi.

Öte yandan, Gaziosmanpaşa Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Hak sahiplerine yine konutlarının bulunduğu bölgede üretilecek projeden kura yolu ile konutu teslim edilecek olup 6306 sayılı yasa kapsamında kira yardımları yapılacaktır. Bazı hak sahipleri ile sözleşme imzalanmış ve hak sahiplerinin beyanı üzerine 15 gün süre içerisinde yapının tahliye edileceği tutanak ile imza altına alınmıştır" ifadelerine yer verildi.

GAZİOSMANPAŞA'DA KENTSEL DÖNÜŞÜM GERGİNLİĞİ
GAZİOSMANPAŞA'DA KENTSEL DÖNÜŞÜM GERGİNLİĞİ
GAZİOSMANPAŞA'DA KENTSEL DÖNÜŞÜM GERGİNLİĞİ
GAZİOSMANPAŞA'DA KENTSEL DÖNÜŞÜM GERGİNLİĞİ
GAZİOSMANPAŞA'DA KENTSEL DÖNÜŞÜM GERGİNLİĞİ
GAZİOSMANPAŞA'DA KENTSEL DÖNÜŞÜM GERGİNLİĞİ
GAZİOSMANPAŞA'DA KENTSEL DÖNÜŞÜM GERGİNLİĞİ
GAZİOSMANPAŞA'DA KENTSEL DÖNÜŞÜM GERGİNLİĞİ
GAZİOSMANPAŞA'DA KENTSEL DÖNÜŞÜM GERGİNLİĞİ
YORUMLAR
500
Kentsel Dönüşüm ödülü Nevşehir'in Kentsel Dönüşüm ödülü Nevşehir'in GAZİANTEP'TEKİ GERİ DÖNÜŞÜM FABRİKASINDA YANGINDA ZARAR 7 MİLYON TL GAZİANTEP'TEKİ GERİ DÖNÜŞÜM FABRİKASINDA YANGINDA ZARAR 7 MİLYON TL
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GAZİOSMANPAŞA'DA KENTSEL DÖNÜŞÜM GERGİNLİĞİ - Son Dakika


Son Dakika
17:13 Kuzey Kore'de Kovid-19 aşıları "Kim Jong Un'un ölümsüz aşk iksiri" diye tanıtıldı
16:59 Arkeologlar bile şaşırıp kaldı! 1800 yıllık taşın üzerine cinsel organ resmetmişler
16:52 "BELKO ihalede 40 milyon TL'lik kamu zararı yaşattı" diyen Melih Gökçek "ticari itibarı zedelediği" gerekçesiyle tazminat ödeyecek
16:40 Kılıçdaroğlu'nun "Kaçacaklar" sözleri üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan Menderes hakkında çıkan haberleri hatırlattı
16:23 Çöp kovasına sıkışan çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı
15:58 "Z kuşağı oy kullanmamalı" diyen Hakan Ural'dan kendisini eleştirenlere tepki: Komik, aciz ve çapsızsınız!
15:45 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tazminat davası: Her bir konuşması için 500 bin liralık dava açıldı
15:42 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun "yurt dışına kaçacaklar" iddiasına 15 Temmuz üzerinden tepki: Millet can derdindeyken kuyruğunu kıstırıp kaçtın
15:34 Belgeler ekrana yansıtılmayınca Cumhurbaşkanı Erdoğan sinirlerine hakim olamadı
15:22 Kurban Bayramı öncesi "dana veremi" korkusu! Et ve süt ürünlerinin tüketilmesi sonucu insana bulaşıp organ kaybı ve ölüme sebep olabiliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2022 17:24:29. #1.13#
SON DAKİKA: GAZİOSMANPAŞA'DA KENTSEL DÖNÜŞÜM GERGİNLİĞİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement