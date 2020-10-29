Son dakika! Gaziosmanpaşa'da servis aracı devrildi: 8 yaralı - Son Dakika

Aracın devrildiğinin bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Karayolları Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi'nde ilerleyen, bir güvenlik şirketine ait yolcuları taşıyan 34 LDZ 118 plakalı servis midibüsünün sürücüsü, henüz belirlenemeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

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