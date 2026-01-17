Gazipaşa'da Kamyonette Cinayet İddiası

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde yanan kamyonette cesedi bulunan Hacı Ali Tuncer'in öldürülmesi sonrası tutuklanan Atuf Özdemir'in delilleri yok etmek için aracı ateşe verdiği ortaya çıktı.

Olay, perşembe günü saat 22.00 sıralarında Gazipaşa'nın Korubaşı Mahallesi Sarıağaç mevkisinde meydana geldi. Araç yangını olduğu yönündeki ihbar sonrası bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, 07 HZV 34 plakalı kamyonette erkeğe ait yanmış ceset belirledi. Alevlerin söndürülmesinin ardından yapılan incelemede; cesedin Hacı Ali Tuncer'e ait olduğu belirlendi. Başlatılan soruşturma kapsamında şüphelinin, Atuf Özdemir olduğu belirlendi.

'BEDELİNİ YANARAK ÖDERSİN' PAYLAŞIMI

Özdemir, dün Alanya ilçesindeki saklandığı eve yakalandı. Atuf Özdemir, işlemleri sonrası tutuklandı. Atuf Özdemir'in, Tuncer'i araç içerisinde öldürdüğü ve delilleri yok etmek amacıyla aracı yanıcı madde kullanarak ateşe verdiği tespit edildi. Diğer yandan Özdemir'in, sanal medya hesabından 'Ateşle oynarsan bedelini yanarak ödersin' paylaşımı yaptığı görüldü.