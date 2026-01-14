Gazipaşa’da Park Halindeki Kamyonet Yandı - Son Dakika
Gazipaşa'da Park Halindeki Kamyonet Yandı

Gazipaşa’da Park Halindeki Kamyonet Yandı
14.01.2026 11:05
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde park halindeki kamyonet, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde park halindeki kamyonet, çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Olay, Yeni Mahalle Rıza Büyükakça Caddesi'nde 02.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 07 UK 625 plakalı kamyonette henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülen yangında araçta maddi hasar oluştu. Kamyonetin sahibinin Fatih U. olduğu öğrenilirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Gazipaşa, Antalya, Olaylar, 3-sayfa, Son Dakika

