GAZİPAŞA'DA TRAFİK KAZASI: 3 YARALI - Son Dakika
Üye Girişi

GAZİPAŞA'DA TRAFİK KAZASI: 3 YARALI

26.04.2022 17:24

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde beton mikseri ile çarpışan otomobilde sürücü ile beraberindeki 2 kişi yaralandı.

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde beton mikseri ile çarpışan otomobilde sürücü ile beraberindeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Ulusal Egemenlik Bulvarı D400 Karayolu'nda meydana geldi. Alanya'dan Gazipaşa yönüne ilerleyen Azim Kundakçı'nın kullandığı 06 FZ 6329 plakalı beton mikseri ile aynı yönde giden Erhan Özdemir idaresindeki 50 ABD 637 plakalı otomobil çarpıştı. Otomobilde sürücü Özdemir ile yanındaki Fuat Demir ve Tolga Şirin yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Yaralılar, Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

GAZİPAŞA'DA TRAFİK KAZASI: 3 YARALI
GAZİPAŞA'DA TRAFİK KAZASI: 3 YARALI
GAZİPAŞA'DA TRAFİK KAZASI: 3 YARALI
GAZİPAŞA'DA TRAFİK KAZASI: 3 YARALI

YORUMLAR
500
Araba sürerken sosyal medyadan canlı yayın yaptı, kaza yapınca kaldırıldığı hastaneden kaçtı Araba sürerken sosyal medyadan canlı yayın yaptı, kaza yapınca kaldırıldığı hastaneden kaçtı Gazipaşa-Alanya Havalimanı'nda Estonyalı yolculara su takıyla karşılama Gazipaşa-Alanya Havalimanı'nda Estonyalı yolculara su takıyla karşılama

Beton Mikseri, Gazipaşa, Alanya, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel GAZİPAŞA'DA TRAFİK KAZASI: 3 YARALI - Son Dakika


Son Dakika
17:24 26 Nisan Salı günü altının kilogramı 909 bin 776 liraya yükseldi!
17:08 Bakan Koca açıkladı: Okullarda maske mecburiyeti kalktı
17:00 Aydın'da 'Kuşum kaçtı' diyerek fabrikayı benzin döküp yaktı!
16:50 Yarı final maçları bu akşam başlıyor! Şifresiz olarak yayınlanacak
16:47 Bir paket tohum için birbirleriyle yarışan vatandaşlar izdihama neden oldu!
16:44 MHP'nin efsane liderlerinden Gün Sazak'ın oğlu Süleyman Sazak: Osman Kavala kardeşimdir
16:35 Ali Koç döneminde Fenerbahçe zirveye yaklaşıyor!
16:33 Adalet Bakanı Bozdağ Gezi Davası kararlarını savundu: Türk yargısı bağımsızdır, kimse yargının üstünde değildir
16:30 Devlet Bahçeli, Osman Kavala'ya verilen müebbet hapis cezasına tepki gösteren Süleyman Sazak hakkında konuştu: Bizimle bir ilişkisi kalmamıştır
16:29 Prof. Dr. Mehmet Ceyhan maske konusunda vatandaşları uyardı: Korunmak isteyen insanlar maske takmaya devam etmeli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2022 17:32:41. #1.13#
SON DAKİKA: GAZİPAŞA'DA TRAFİK KAZASI: 3 YARALI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement