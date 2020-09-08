Gazipaşa Kaymakamı görevden alındı - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı 'nın FETÖ/PDY soruşturmasında, Gazipaşa Kaymakamı Cemil Öztürk de görevden alındı. Kaymakam Öztürk'e, dün sabah görevden alındığı bilgisinin verildiği öğrenildi. Gazipaşa Kaymakamlığı'nın resmi internet sitesinde de değişiklik yapıldı. Siteden Cemil Öztürk'ün bilgileri ve fotoğrafının yer aldığı bölüm kaldırıldı.Gazipaşa Kaymakamlığı'na, Antalya Vali Yardımcısı Aydın Abak 'ın vekalet edeceği öğrenildi.

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