Gazişehir Gaziantep- Afjet Afyonspor: 1-0

STAT: Gaziantep
Kalyon
HAKEMLER: Alper Çetin, Engin Erdem
, İlker Takpak
GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK: Günay - Oğuz, Uğur Arslan
, Ahmet Kesim
, Mehmet Erdem, Segbefia, Gökhan Alsan
, Oğulcan (Dk. 59 Kenan) Igor, Kerim (Dk.74 Erhan) Sow
(Dk. 67 Poepon)
AFJET EFYONSPOR: Soner - Bayram, Mehmet Güven (Dk.69 Onurcan) Metin, Nazmi, Uğur, Emre, Aykut (Dk.90 Cenk) Onur Ramazan (Dk 80 Bayram) Oltan
, Gökhan Kardeş
GOL: Dk.84 (P) Gökhan Alsan (Gazişehir Gaziantep)
SARI KARTLAR: Sow, Gökhan Alsan (Gazişehir Gaziantep) - Metin, Onurcan (Afjet Afyonspor)
Spor Toto 1'inci Lig'in 27'nci haftasında Gazişehir Gaziantep sahasında konuk ettiği Afjet Afyonspor'u 1-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 84'üncü dakikada penaltıdan Gökhan Alsan kaydetti.
- Gaziantep