Son Dakika Haberleri: Gazişehir Gaziantep- Afjet Afyonspor: 1-0

Gazişehir Gaziantep- Afjet Afyonspor: 1-0

57 dakika önce

STAT: Gaziantep KalyonHAKEMLER: Alper Çetin, Engin Erdem, İlker TakpakGAZİŞEHİR GAZİANTEP FK: Günay - Oğuz, Uğur Arslan, Ahmet Kesim, Mehmet Erdem, Segbefia, Gökhan Alsan, Oğulcan (Dk. 59 Kenan) Igor, Kerim (Dk.74 Erhan) Sow (Dk. 67 Poepon)AFJET EFYONSPOR: Soner - Bayram, Mehmet Güven (Dk.

Gazişehir Gaziantep- Afjet Afyonspor: 1-0, System.String[]


STAT: Gaziantep Kalyon

HAKEMLER: Alper Çetin, Engin Erdem, İlker Takpak

GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK: Günay - Oğuz, Uğur Arslan, Ahmet Kesim, Mehmet Erdem, Segbefia, Gökhan Alsan, Oğulcan (Dk. 59 Kenan) Igor, Kerim (Dk.74 Erhan) Sow (Dk. 67 Poepon)

AFJET EFYONSPOR: Soner - Bayram, Mehmet Güven (Dk.69 Onurcan) Metin, Nazmi, Uğur, Emre, Aykut (Dk.90 Cenk) Onur Ramazan (Dk 80 Bayram) Oltan, Gökhan Kardeş

GOL: Dk.84 (P) Gökhan Alsan (Gazişehir Gaziantep)

SARI KARTLAR: Sow, Gökhan Alsan (Gazişehir Gaziantep) - Metin, Onurcan (Afjet Afyonspor)

Spor Toto 1'inci Lig'in 27'nci haftasında Gazişehir Gaziantep sahasında konuk ettiği Afjet Afyonspor'u 1-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 84'üncü dakikada penaltıdan Gökhan Alsan kaydetti. 

- Gaziantep

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 06:10 Kaynak: DHA

Uğur Arslan, Gökhan Alsan, Gaziantep, Spor
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