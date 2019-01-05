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Gazişehir Gaziantep'ten Çifte Transfer

1 saat önce

Spor Toto 1.Lig'de yoluna Süper Lig hedefiyle devam etmek isteyen Gazişehir Gaziantep kadrosunu Elazığspor'dan İzlandalı milli futbolcu Elmar Bjarnason ve son olarak Giresunspor forması giyen savunma oyuncusu Uğur Arslan Kuru ile güçlendirdi.

Gazişehir Gaziantep'ten Çifte Transfer, System.String[]
Spor Toto 1.Lig'de yoluna Süper Lig hedefiyle devam etmek isteyen Gazişehir Gaziantep kadrosunu Elazığspor'dan İzlandalı milli futbolcu Elmar Bjarnason ve son olarak Giresunspor forması giyen savunma oyuncusu Uğur Arslan Kuru ile güçlendirdi.

Spor Toto 1.Lig'de ligin ilk yarısını 31 puanla üçüncü sırada tamamlayan Gazişehir Gaziantep'te transfer çalışmaları devam ediyor. Ligde doğrudan Süper Lig'e çıkma hedefiyle mücadele eden kırmızı-siyahlı ekip bu doğrultuda transfer ettiği Elmar Bjarnason ve Uğur Arslan Kuru ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Elmar Bjarnason

4 Mart 1987 yılında İzlanda'nın Reykjavik şehrinde dünyaya gelen Bjarnason, futbola İskoçya Ligi takımlarından Celtic alt yapısında başladı. Orta sahanın her bölgesinde forma giyebilen Bjarnasson çift yönlü oyun tarzıyla da dikkat çekiyor. Kariyerinde Göteborg, Randers FC, Aarhus ve Elazığspor formalarını terleten İzlandalı futbolcu kariyerinde tam 41 kez ülkesi milli takımının formasını terletti. Forma giydiği takımlarda 300 resmi maça çıkan Elmar, 18 gol atıp 25'de asist yapma başarısı gösterdi.

Uğur Arslan Kuru

16 Şubat 1989 yılında Düzce'de dünyaya gelen Uğur, futbola Fenerbahçe Spor Kulübü alt yapısında başladı. Daha sonra ise Balıkesirspor, Altınordu, Erzurum BŞB, Aydınspor ve Giresunspor formalarını terleten 29 yaşındaki savunma oyuncusu, kariyerinde 158 resmi karşılaşmaya çıkıp 5 gol attı, 3 de asist yaptı. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 10:46 Kaynak: İHA

Uğur Arslan, Gaziantep, Spor
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