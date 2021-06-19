Gazla pedalı karıştırdı, apartmana daldı! Otomobilini bırakıp kaçtı - Son Dakika

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Samsun'da meydana gelen kaza, şans eseri kimse yara almadan atlatıldı. Saat 13.00 sıralarında İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi Antalya Sokak üzerinde bulunan Albay Apartmanı'na doğru hareket eden bir sürücünün, frenle gazı karıştırması sonucu, araç apartmana çarptı.

AĞIR HASAR MEYDANA GELDİ

kullanan kadın bir sürücü, henüz belirlenemeyen bir nedenle aracın hakimiyetini kaybederek Albay Apartmanı'nın giriş katına çarptı. Beton ve demir bariyerleri yıkıp, aşarak apartmanın duvarına vuran otomobilde ağır hasar meydana geldi. Apartmanda da maddi hasar oluştu.

KAZANIN ARDINDAN SÜRÜCÜ KAÇTI

İddiaya göre, kazayı yapan kadın sürücü olayın ardından aracı bırakıp olay yerinden kaçtı. Z. A. adına kayıtlı araç daha sonra olay yerine gelen vinç ile yaklaşık 1 saat süren uğraş sonucu bulunduğu yerden çıkartıldı.

"YOL ÇALIŞMASI NEDENİYLE GÜZERGAH DEĞİŞTİ"

Olay anını anlatan mahalle sakini İsmail Özdemir, "Yol çalışmasından dolayı trafiği Antalya Sokak'a verdiler. Trafik buradan da Kocadağ Sokak'a dönüyor. Kadın sürücü araç otomatik vites olduğu için herhalde frene basacağım diye gaza bastı. Gaza basınca da direksiyon hakimiyetini kaybediyor. Hakimiyeti kaybedince de apartmana giriyor. Olayda yaralanan olmadı" dedi. Vinç ile apartmanın giriş kısmından çıkartılan otomobil daha sonra çekici ile olay yerinden götürüldü.