Gazlıgöl'de termal otellere korona virüs engeli - Son Dakika
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Gazlıgöl'de termal otellere korona virüs engeli

16 dakika önce

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde bulunan Gazlıgöl termal oteller korona virüs nedeniyle müşteri alımını durdurdu.

Gazlıgöl'de termal otellere korona virüs engeli, System.String[]

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde bulunan Gazlıgöl termal oteller korona virüs nedeniyle müşteri alımını durdurdu.

Tüm dünyayı etkileyen korona virüs birçok sektörü olumsuz etkiledi. Afyonkarahisar'da bir iş yeri korona virüs nedeniyle kepenk indirirken, termal otellerde müşteri alımını durdurdu.

Konu hakkında açıklama yapan Gazlıgöl Havzası Turizm İşletmeciler Dernek Başkan Yardımcısı Süleyman Çınaroğlu, zor bir süreçten geçtiklerini söyledi. Ekonomik sıkıntıların olduğu bir süreçte birde böyle bir salgın virüsün olması gerçekten işin ciddiyetini daha da arttırdığını kaydeden Çinaroğlu şöyle devam etti:

"Şöyle ki ülke genelinde turizmini çok ciddi bir şekilde etkiledi çünkü yabancı turist girişi tamamıyla kesildi. Şuan da Avrupa misafirlerimiz Ortadoğu misafirlerimiz yani diğer yurt dışından gelen misafirlerimiz şuanda tamamıyla kesildi. Diğer taraftan baktığımız zaman içerde de insanlar tedirgin spa merkezlerimiz açıktı gelen giden misafirlerimiz vardı. Ancak İç İşleri bakanlığımız tarafından çıkan genelgeyle spa merkezlerinin kapatıldı. Biz 2 bin 500 kişilik bir tatil köyüyüz genel itibari ile diğer tesislerimize de baktığımız zaman yine tamamıyla termal su sağlık turizm üzerine çalışıyoruz. Komple turizm üzerine çalışan oteller var Afyon merkezde tabi bunların hepsi şuanda tabiri caizse genelgeyle durduruldu. Sadece konaklama için de gelmeyeceği içinde insanlar tesisler ya kapatıyor ya sadece spa merkezini kapatıyor. Kısmi olarak öyle ya da böyle iş durdurmaya gidildi işin açıkçası. Biz bu saatten sonra ne yapabiliriz her şeyden önce insan sağlığı bizler için önemli."

"Misafirlerimiz alınan kararı çok doğru buldu"

Misafirlerin kararı doğru bulduğunu ifade eden Çınaroğlu, "İşin açıkçası misafirlerimiz böyle bir karar bekliyordu. Fakat genel itibariyle işte bizim Afyon bölgesindeki tesislerimiz kalite konusunda hijyen konusunda termal kalitesi konusunda yiyecek içecek kalitesi güvenirliği konusunda zaten isim yaptı. Yani termalin başkenti sağlık turizmin başkenti diye artık her yerde biliniyor. Şimdi misafirlerimiz bizim açımızdan güveniyor önlemleri aldığımızı görüyor" dedi.

"Devletimizin bu konuda çok ciddi bir çalışması var"

Çınaroğlu, yaşanan bu durumun kendilerini üzdüğünü ifade ederek konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Allah biran önce şu sıkıntıların üzerinden gelmeyi nasip etsin. Zaten savaş vardı, ekonomik kriz vardı. Üzerine bununda olması ister istemez bizleri üzdü. Üzmeye de devam ediyor ama önemli olan insan sağlığı. Önemli olan hayatta kalabilmemiz devletimiz ve devlet büyüklerimiz bu konuda çok ciddi çalışmalarda bulunuyorlar. İnşallah o çalışmalar sonuç verir ve biran evvel bu kara bulutların üzerimizden gider diye ümit ediyorum." - AFYONKARAHİSAR

Gazlıgöl, İhsaniye, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 04:23 Kaynak: İHA

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