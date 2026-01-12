Gazprom, Çin'e Gaz Sevkiyatında Rekor Kırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Gazprom, Çin'e Gaz Sevkiyatında Rekor Kırdı

12.01.2026 21:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazprom, 2022'de ilk kez Çin'e Avrupa'dan fazla doğal gaz gönderdi, Asya ile işbirliği artırıyor.

Rus enerji şirketi Gazprom, geçen yıl ilk defa Çin'e Avrupa'dan daha fazla doğal gaz sevkiyatı gerçekleştirdiğini bildirdi.

Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada, şirketin 2025'te komşu ülkelere doğal gaz sevkiyatını sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada şirketin doğal gaz sevkiyatını geçen yıl Kazakistan, Özbekistan ve Kırgızistan'a yüzde 22,2, Gürcistan'a da yüzde 40,4 artırdığı kaydedildi.

Söz konusu dönemde, Çin'e Sibirya'nın Gücü boru hattı üzerinden 38,8 milyar metreküp doğal gaz sevk edildiği bilgisine yer verilen açıklamada, şirketin böylelikle Çin'e geçen yıl ilk defa Avrupa'dan daha fazla doğal gaz sevk ettiği vurgulandı.

Batılı ülkelerin yaptırımları nedeniyle Avrupa'daki pazar payı önemli ölçüde küçülen Gazprom, enerji alanındaki kaybını telafi etmek için Asya ülkeleriyle işbirliğini geliştirmeye yönelik adımlar atıyor.

Gazprom, Sibirya'nın Gücü hattına ilaveten, yılda 50 milyar metreküp kapasiteyle Moğolistan üzerinden geçerek Çin'e Rus gazı ulaştırması planlanan Sibirya'nın Gücü 2 Projesi üzerinde de çalışmalar yürütüyor.

Kaynak: AA

Gazprom, Ekonomi, Enerji, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gazprom, Çin'e Gaz Sevkiyatında Rekor Kırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Raylarda mahsur kalan dolmuşa tren çarptı Raylarda mahsur kalan dolmuşa tren çarptı
Sağanak hayatını felç etti Yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı Sağanak hayatını felç etti! Yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı
Trump: İran nükleer konusunda müzakere için aradı, onlarla görüşebiliriz Trump: İran nükleer konusunda müzakere için aradı, onlarla görüşebiliriz
İran’daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 538’e yükseldi İran'daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 538'e yükseldi
Rıza Pehlevi’den cesetlerin sokaklara dizildiği İran’ı daha da karıştıracak sözler Rıza Pehlevi'den cesetlerin sokaklara dizildiği İran'ı daha da karıştıracak sözler
Piyasalar alev alev Tarihi rekorlar art arda geldi Piyasalar alev alev! Tarihi rekorlar art arda geldi

20:59
İstanbul’da uyuşturucu operasyonunda avukat ’kurye’ çıktı
İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda avukat 'kurye' çıktı
20:47
Fenerbahçe’den N’Golo Kante bombası İlk görüşme gerçekleştiriliyor
Fenerbahçe'den N'Golo Kante bombası! İlk görüşme gerçekleştiriliyor
20:42
Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları başlıyor
Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları başlıyor
20:36
İran devlet televizyonu: Reşt kentindeki gösterilerde 300’den fazla dükkan yandı
İran devlet televizyonu: Reşt kentindeki gösterilerde 300'den fazla dükkan yandı
20:14
Hayatının şokunu yaşadı 150 metrekarelik eve gelen doğalgaz faturasına bakın
Hayatının şokunu yaşadı! 150 metrekarelik eve gelen doğalgaz faturasına bakın
19:45
Adana’da kan donduran kaza: Otomobilin çarptığı yaşlı adam metrelerce havaya uçtu
Adana'da kan donduran kaza: Otomobilin çarptığı yaşlı adam metrelerce havaya uçtu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2026 22:07:43. #7.11#
SON DAKİKA: Gazprom, Çin'e Gaz Sevkiyatında Rekor Kırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.