Son Dakika Haberleri: Gazprom, İki Türk Şirketine Açtığı Doğalgaz İndirimi Davasını Kazandı

Gazprom, İki Türk Şirketine Açtığı Doğalgaz İndirimi Davasını Kazandı

48 dakika önce

Gazprom’un, doğalgaz fiyatında yüzde 10.25 indirim yapılması konusunda yaşanan ihtilaf nedeniyle iki Türk şirketine açtığı davayı kazandığı belirtildi. Kommersant gazetesinin haberine göre Stockholm Uluslararası Tahkim Mahkemesi, Gazprom’un Akfel Gaz Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Enerco Enerji A.Ş.’ye 2017 yılında açtığı davayı karara bağladı. Gazprom’u haklı bulan mahkeme, 2015 yılında iki Türk şirketine yapılan yüzde 10.25 […]The post Gazprom, iki Türk şirketine açtığı doğalgaz indirimi davasını kazandı appeared first on Enerji Enstitüsü.

Gazprom, İki Türk Şirketine Açtığı Doğalgaz İndirimi Davasını Kazandı, System.String[]
Gazprom'un, doğalgaz fiyatında yüzde 10.25 indirim yapılması konusunda yaşanan ihtilaf nedeniyle iki Türk şirketine açtığı davayı kazandığı belirtildi.

Kommersant gazetesinin haberine göre Stockholm Uluslararası Tahkim Mahkemesi, Gazprom'un Akfel Gaz Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Enerco Enerji A.Ş.'ye 2017 yılında açtığı davayı karara bağladı. Gazprom'u haklı bulan mahkeme, 2015 yılında iki Türk şirketine yapılan yüzde 10.25 indirimin reddedilmesine hükmetti.

Kommersant'a konuşan bir kaynağın aktardığına göre geriye dönük olarak uygulanacağı ve 1 Ocak 2017'den geçerli olacağı belirtilen kararla birlikte Akfel ve Enerco için Rusya'dan gaz alım fiyatı, Botaş'a uygulanan fiyatla aynı seviyeye yaklaşacak.

2015 yılında Türk şirketleriyle 2016'ya kadar geçerli olacak indirim konusunda anlaşan Gazprom, süre bitiminde indirimi geri çekmiş, Türk şirketler ise indirimin süresiz olmasını istemiş ve ret cevabı almıştı. Bunun üzerine Gazprom, 2017 doğalgaz satış fiyatını kabul etmeyen tüm Türk özel şirketlerine dava açmıştı. Türkiye'deki özel şirketler Gazprom'dan yılda yaklaşık 10 milyar metreküp gaz alırken, BOTAŞ'ın ithalatı ise 17 milyar metreküp seviyesinde.

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Kaynak: Enerjienstitusu.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 06:00 

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