Gazze'de Camii Minaresi Çöktü: 1 Ölü

Gazze kentinde, İsrail'in daha önce bombaladığı bir caminin minaresinin çökmesi sonucu 1 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, Gazze Şeridi'nin merkezindeki Saraya Camisi'nin daha önce İsrail saldırılarında hasar gören minaresinin çökmesi nedeniyle 1 kişi yaşamını yitirdi.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden gün içinde yapılan açıklamada şiddetli yağış ve rüzgar nedeniyle İsrail saldırılarında hasar gören bazı binaların kısmen çökmesi sonucunda 4 Filistinlinin yaşamını yitirdiği ifade edilmişti.

İsrail ordusunun 8 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 71 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, 171 binden fazla kişi yaralandı, bölgeyi yerle bir eden devasa bir yıkım yaşandı.

Sivil altyapının yüzde 90'ının tahrip edildiği, yaklaşık 70 milyon ton molozun biriktiği Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin olduğu belirtiliyor.

İsrail'in ateşkes anlaşmasındaki yükümlülüklerini yerine getirmeyerek Gazze'ye çadır, konteyner ev ve inşaat malzemeleri girişine izin vermemesi nedeniyle barınma imkanı bulamayan Filistinliler tüm risklerine rağmen bombardımanlarda ağır hasar alan yapılara sığınmak zorunda kalıyor.

Gazze'deki yetkililer, bölgeye bir an önce konteyner evler ile gerekli ağır iş ekipmanlarının gönderilmesini talep ediyor.