Gazze'de Can Kaybı 463'e Ulaştı

16.01.2026 14:50
Son 24 saatte 14 kişi hayatını kaybetti, toplam ölü sayısı 463'e yükseldi.

İsrail'in saldırıları sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 14 can kaybı kayıtlara geçti, 18 kişi yaralandı. Ekim ayında ateşkes ilan edilmesinden bu yana toplam can kaybı 463'e yükseldi.

Gazze Şeridi'nde 10 Ekim'de ateşkesin yürürlüğe girmesine rağmen İsrail'in saldırıları devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre İsrail ordusunun saldırıları sonucu Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 12 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı, enkaz alanlarından önceki saldırılarda yaşamını yitiren 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 463'e, yaralı sayısı bin 269'a yükseldi. İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam can kaybı ise 71 bin 455'e, yaralı sayısı 171 bin 347'ye ulaştı. - GAZZE

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Uluslararası, Orta Doğu, Güvenlik, 3-sayfa, Gazze, Son Dakika

