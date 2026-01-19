Gazze'de Can Kaybı 71 Bine Ulaştı - Son Dakika
Gazze'de Can Kaybı 71 Bine Ulaştı

19.01.2026 16:17
İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölü sayısı 71,550'ye yükseldi.

İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 71 bin 550'ye yükseldiği bildirildi.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Son 24 saatte hastanelere 2 ölü ve 12 yaralının getirildiği, cenazelerden 1'inin daha önceki saldırılarda hedef alınan binanın enkazından yeni çıkarıldığı aktarıldı.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 465 kişinin öldürüldüğü, 1287 kişinin yaralandığı kaydedildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının ise 71 bin 550'ye, yaralı sayısının 171 bin 365'e ulaştığı belirtildi.

Gazze Şeridi'nde halen enkaz altında binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA

17:16
17:05
16:50
16:40
16:21
16:13
