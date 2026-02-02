Gazze'de Esirler İçin Gösteri - Son Dakika
Gazze'de Esirler İçin Gösteri

02.02.2026 21:29
Filistinliler, İsrail hapishanelerindeki insan hakları ihlallerine karşı Gazze'de gösteri yaptı.

Gazze Şeridi'nde İsrail'in alıkoyduğu Filistinlilerin aileleri, İsrail hapishanelerindeki yakınlarına yönelik insan hakları ihlallerinin durdurulması çağrısıyla gösteri yaptı.

Filistin Ulusal ve İslami Güçler Koalisyonuna bağlı Esirler Komitesi tarafından Gazze şehrindeki Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) binası önünde bir dayanışma gösterisi düzenlendi.

Eyleme katılan Filistinliler, esirlerin sıkıntılarının sona erdirilmesini talep eden pankartlar taşırken, İsrail'in, hapishanelerindeki esirlere yönelik "ağır ihlallerden" sorumlu tutulması çağrısında bulundu.

Göstericiler, İsrail'in ihlalleri kınayan, esirlerin serbest bırakılmasını ve Tel Aviv yönetiminin işlediği suçlardan dolayı hesap vermesini talep eden sloganlar attı.

Filistinli Gruplar Koordinatörü Muaviye es-Sufi, gösteride basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "İsrail işgalinin zindanlarındaki esirler her geçen dakika öldürülüyor." dedi.

Sufi, Uluslararası Kızılhaç Komitesi ve uluslararası topluma, İsrail hapishanelerindeki esirlerin kurtarılması için "acil harekete geçme" ve gerekli tüm önlemleri alma çağrısında bulundu.

Serbest kalan esirlerden Ahmed Ebu Ras ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail hapishanelerindeki esirlerin durumunun işkence, acı, açlık ve en temel insani haklardan mahrumiyetle anlatılabileceğini söyledi.

Ebu Ras, İsrail'in soğuk hava koşullarına rağmen esirleri battaniye ve kalın kıyafetlerden mahrum bıraktığını, Filistinlilerin fiziksel ve psikolojik şiddetin yanı sıra zorunlu tecrit ve aileleriyle iletişim kuramama gibi sorunlarla karşı karşıya kaldığını belirtti.

Esirlerin kasıtlı tıbbi ihmale maruz kaldığını ve hapishanelerde hastalar için ağrı kesiciler dışında gerekli ilaçların bulunmadığını kaydeden Ebu Ras, verilen yemek miktarının "çok az ve bir çocuğa bile yetmeyecek düzeyde" olduğuna dikkati çekti.

Ebu Ras, tutukluların cezaevleri arasındaki nakiller ve sorgulamalar sırasında darp ve işkenceye maruz kaldığını, uyuz dahil çeşitli deri hastalıklarına yakalandıklarını ifade etti.

Yaklaşık 9200 Filistinli hala esir tutuluyor

İsrail merkezli insan hakları örgütü B'Tselem'in raporunda, Eylül 2025 itibarıyla yaklaşık 10 bin 900 Filistinlinin İsrail gözaltı merkezlerinde ağır fiziksel ve psikolojik istismar, insanlık dışı koşullar ve sistematik kötü muamele altında tutulduğu belirtildi.

Ocak 2026'da İsrail ile Hamas arasında bazı mahkumların serbest bırakılmasını içeren anlaşmanın tamamlanmasının ardından, İsrail'in hala yaklaşık 9 bin 200 Filistinliyi esir tuttuğu ifade edildi.

Rapora göre, Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in "işkence kamplarında" aralarında bir çocuğun da bulunduğu 84 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güncel, İsrail, Gazze, Son Dakika

Gazze'de Esirler İçin Gösteri

Gazze'de Esirler İçin Gösteri
