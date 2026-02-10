Gazze'de İsrail Saldırılarında 5 Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Gazze'de İsrail Saldırılarında 5 Filistinli Hayatını Kaybetti

10.02.2026 14:28
Son 24 saatte İsrail'in Gazze'deki saldırılarında 5 Filistinli öldü, 5 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 5 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Açıklamada, İsrail'in ateşkese rağmen devam eden saldırılarında son 24 saatte 5 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 586 kişinin öldürüldüğü, 1558 kişinin yaralandığı belirtildi. Bu sürede enkaz altından ise 717 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı kaydedildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 72 bin 37'ye, yaralı sayısının da 171 bin 666'ya yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında halen binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, İsrail, Gazze

15:06
14:42
14:29
14:17
14:04
13:39
