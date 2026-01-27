Gazze'de Ölü Sayısı 71 Bini Geçti - Son Dakika
Gazze'de Ölü Sayısı 71 Bini Geçti

27.01.2026 14:19
İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölü sayısı 71 bin 662'ye ulaştı.

İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 71 bin 662'ye yükseldiği bildirildi.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Son 24 saatte hastanelere 2 ölü ve 9 yaralı getirildiği kaydedildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 488 kişinin öldürüldüğü, 1350 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının ise 71 bin 662'ye, yaralı sayısının 171 bin 428'e yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde halen enkaz altında binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, İsrail, Gazze, Son Dakika

