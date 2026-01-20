Gazze'de sert kış, 6 aylık bebek hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Gazze'de sert kış, 6 aylık bebek hayatını kaybetti

20.01.2026 15:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazze'deki sert kış koşulları nedeniyle 6 aylık Şeza Ebu Cerrad bebeğin hipotermiden öldüğü açıklandı.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nde etkili olan sert kış şartları nedeniyle 6 aylık Şeza Ebu Cerrad isimli bebeğin hipotermi sonucunda hayatını kaybettiği belirtildi.

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde süren insani kriz, kışın sert şartlarıyla daha da ağırlaştı. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bölgede etkili olan sert kış şartları nedeniyle 6 aylık Şeza Ebu Cerrad isimli bebeğin hipotermi sonucunda hayatını kaybettiği belirtilirken, soğuk nedeniyle ölenlerin sayısının 9'a yükseldiği aktarıldı.

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes anlaşmasına rağmen 466 kişi öldü

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırıların bilançosunun da bildirildiği açıklamada, son 24 saat içinde Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 1 cenazenin ve 7 yaralının getirildiği kaydedildi.

Bakanlık açıklamasında, İsrail ile Hamas arasında 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasından bu yana ölenlerin sayısının 466'ya, enkaz altından çıkarılanların sayısının 713'e, yaralı sayısının da bin 294'e yükseldiği belirtildi. İsrail'in saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana hayatını kaybedenlerin toplam sayısının 71 bin 551'e yükseldiği belirtilen açıklamada, toplam yaralı sayısının da 171 bin 372'ye ulaştığı aktarıldı. - GAZZE

Kaynak: İHA

Savaş ve Çatışma, 3-sayfa, Bebek, Gazze, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Gazze'de sert kış, 6 aylık bebek hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AB’den Trump’a tarife misillemesi: 93 milyar Euro’luk gümrük vergisi yolda AB'den Trump'a tarife misillemesi: 93 milyar Euro'luk gümrük vergisi yolda
11 yıllık cinayeti jandarmanın kurduğu özel ekip çözdü 11 yıllık cinayeti jandarmanın kurduğu özel ekip çözdü
Atlas Çağlayan’ın ailesine tehdit mesajı atan 3 zanlı için tutuklama talebi Atlas Çağlayan'ın ailesine tehdit mesajı atan 3 zanlı için tutuklama talebi
Nihat Kahveci’den Kerem Aktürkoğlu için çarpıcı iddia Nihat Kahveci'den Kerem Aktürkoğlu için çarpıcı iddia
İstanbul’un göbeğinde park yeri için birbirlerine girdiler İstanbul'un göbeğinde park yeri için birbirlerine girdiler!
Ernest Muçi, Beşiktaş’ta 1.5 yılda yaptığını Trabzonspor’da 18 maçta başardı Ernest Muçi, Beşiktaş'ta 1.5 yılda yaptığını Trabzonspor'da 18 maçta başardı

15:26
DEM Parti’den Bahçeli’nin sözlerine çok sert yanıt: SDG bal gibi Kürtleri temsil ediyor
DEM Parti'den Bahçeli'nin sözlerine çok sert yanıt: SDG bal gibi Kürtleri temsil ediyor
15:13
Sezonu kapattı Fenerbahçe-Aston Villa maçı öncesi şok sakatlık
Sezonu kapattı! Fenerbahçe-Aston Villa maçı öncesi şok sakatlık
15:03
Edin Dzeko Almanya’da lider olan takıma gidiyor
Edin Dzeko Almanya'da lider olan takıma gidiyor
15:02
Özel’den Bahçeli’ye ’emekli maaşı’ çağrısı: Önergeyi sen ver, kayıtsız şartsız destek vereceğiz
Özel'den Bahçeli'ye 'emekli maaşı' çağrısı: Önergeyi sen ver, kayıtsız şartsız destek vereceğiz
14:31
Pınar Altuğ, Bebek’teki dairesini 108 milyon liraya sattı
Pınar Altuğ, Bebek'teki dairesini 108 milyon liraya sattı
14:26
Karayılan’dan ABD’ye olay sözler: Bizi kapı dışarı edemezseniz
Karayılan'dan ABD'ye olay sözler: Bizi kapı dışarı edemezseniz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2026 15:51:25. #7.11#
SON DAKİKA: Gazze'de sert kış, 6 aylık bebek hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.