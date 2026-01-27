Gazze'de Yetimhane Projesi Tamamlanıyor - Son Dakika
Son Dakika Logo
Dünya

Gazze'de Yetimhane Projesi Tamamlanıyor

27.01.2026 13:49
İYİLİKDER, Gazze'de 120 yetim kız çocuğu için inşa ettiği Hz. Hatice Yetimhanesi'ni açmaya hazırlanıyor.

İYİLİK Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (İYİLİKDER), Gazze Şeridi'nde ebeveynlerini kaybetmiş kız çocukları için inşa ettiği Hz. Hatice Yetimhanesi projesinde sona yaklaştığını duyurdu. 'Güvenli Ev' modeliyle hayata geçen merkezin, şubat ayında kapılarını açması hedefleniyor.

İyilik Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (İYİLİKDER), kız çocukları için 'Güvenli Ev' projesini hayata geçiriyor. Yaşları 6 ile 10 arasında değişen 120 kız çocuğuna ev sahipliği yapacak olan binanın, çocukların sadece barınma değil, gelişim süreçlerini de destekleyecek şekilde donatıldığı aktarıldı. Barınma, eğitim, sağlık, psikososyal destek, sosyal alan ve manevi eğitimler gibi birçok ihtiyacı karşılamaya yönelik tasarlanan yetimhane, bölgedeki şartlardan ötürü sıfırdan inşa edilmek yerine mevcut ve kullanıma uygun bir binanın yeniden restorasyonu ile hayata geçecek.

Deir El-Balah bölgesinde hayata geçirilen Hz. Hatice Yetimhanesi'nde, binanın iç tadilatı, onarım çalışmaları ve su tesisatı gibi temel altyapı süreçlerinin başarıyla tamamlandığı aktarıldı. Yapının tamamen güvenli hale getirilmesinin ardından, okul ve yaşam alanlarının kullanım amacına uygun şekilde döşenmesini kapsayan iç yerleşim aşamasına geçildi. Şu an açılış öncesi son hazırlıklar kapsamında; çocukların yataklarının yerleşimi, mutfak gereçlerinin kurulumu ve kız çocuklarının manevi eğitim alacağı mescit alanının düzenlenmesi gibi çalışmaların yürütüldüğü bildirildi.

BİNA İHTİYAÇLARI YEREL ATÖLYELERDE ÜRETİLİYOR

Hz. Hatice Yetimhanesi'nin ihtiyaç duyduğu tüm mobilyalar (ranza, masa, sıra ve dolaplar) İyilik Derneği aracılığıyla Gazze'deki yerel atölyelerde üretiliyor. Böylelikle projenin her aşamasında Gazze'nin yerel emeği ön planda tutularak, bölge halkıyla el birliği içerisinde bir inşa süreci yürütülmesi hedefleniyor.

120 ÇOCUK İÇİN YAŞAM ALANI

Yaşları 6 ile 10 arasında değişen 120 kız çocuğuna ev sahipliği yapacak olan merkez, kapsamlı bir sosyal ekosistem sunacak. Merkezde yer alacak destekler ise şöyle sıralandı:

"Eğitim ve Kişisel Gelişim: Yetimhane yalnızca bir barınma merkezi olarak değil, aynı zamanda çocukların temel okul eğitimlerini ve kişisel gelişimlerini destekleyecek bir imkan da sunmaktadır.

"Sağlık ve Psikososyal Destek: Sağlık koşulları için gerekli tedbirler alınırken aynı zamanda çocukların savaş travmasından arınmaları için psikososyal destek sunulacak.

"Maneviyat ve Sosyal Alan: Mescit, kütüphane ve oyun parkı ile çocuklara huzurlu bir yuva ortamı sağlanacak."

'HZ. HATİCE'NİN ŞEFKATİNİ ÖRNEK ALARAK GAZZE'NİN GELECEĞİNİ İNŞA EDİYORUZ'

İyilik Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Çiçek, "Hz. Hatice Yetimhanesi'nin şubat ayında yapılacak açılışıyla birlikte, Gazze'nin geleceğini inşa edecek donanımlı ve sağlıklı bireyler yetiştirmek için tüm imkanlar seferber edildi. Ayrıca yetimlerin kamplardan, çadırlardan ve yıkıntıların arasından kurtulması için 120 çocuk az gibi görülse de bu yetimhanenin örnek teşkil ederek daha fazla yetimhanenin açılmasına öncülük etmesini hedefliyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

