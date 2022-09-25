Hamas: Mescid-i Aksa, işgalinden bu yana en tehlikeli saldırıya maruz kalıyor - Son Dakika
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Hamas: Mescid-i Aksa, işgalinden bu yana en tehlikeli saldırıya maruz kalıyor

25.09.2022 21:14
Hamas: Mescid-i Aksa, işgalinden bu yana en tehlikeli saldırıya maruz kalıyor

Gazze'deki Hamas Hareketi, Mescid-i Aksa'nın işgal tarihindeki en tehlikeli saldırıya maruz kaldığını belirtti ve Filistinlileri, Yahudi yerleşimcilerin baskınlarına karşı Aksa'yı müdafaaya çağırdı.

Gazze'deki Hamas Hareketi, Mescid-i Aksa'nın işgal tarihindeki en tehlikeli saldırıya maruz kaldığını belirtti ve Filistinlileri, Yahudi yerleşimcilerin baskınlarına karşı Aksa'yı müdafaaya çağırdı.

Yahudi yerleşimcilerin sabah saatlerinde Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskına tepkiler devam ediyor.

Hamas sözcüsü Hazım Kasım AA muhabirine, Yahudi bayramlarında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlenmesinin, uluslararası norm ve kurallara aykırı olduğunu, Arap ve İslam dünyasının duygularını provoke ettiğini ifade etti.

"İsrail, Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın kimliğini hedef alarak kutsal mekanlara karşı sistematik bir savaş yürütüyor. Direniş güçlerinin bu konuda alacağı tavır İsrail'in eylemlerine göre şekillenecek." diyen Kasım, bu provokatif eylemlerin durması için halk ve direniş örgütleri düzeyinde çalışmalar yürütüldüğünü ve farklı taraflarla iletişime geçildiğini aktardı.

Yahudi yerleşimcilerin baskınları Aksa'nın yeni Yahudileştirilme sürecidir

Hamas sözcülerinden Abdullatif el-Kanu ise konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, direniş güçlerinin, Mescid-i Aksa'ya karşı olan sorumluluklarından vazgeçmeyeceğini ifade etti.

Aksa'nın işgal edildiği tarihten bu yana en tehlikeli ve en geniş kapsamlı saldırıya maruz kaldığını vurgulayan Kanu, Yahudi yerleşimcilerin baskınlarının Aksa'ya dönük yeni bir Yahudileştirme süreci olduğunu dile getirdi.

Kanu, Filistinlileri, Yahudi baskınlarına karşı koymak için Mescid-i Aksa'da toplanmaya ve nöbet tutmaya çağırdı.

Hamas sözcüsü ayrıca, Aksa'da yaşanacaklardan İsrail'in sorumlu olacağını dile getirdi.

İsrail'in Mescid-i Aksa'da yaptıkları çatışmaları körükler

Hamas'ın bir diğer sözcüsü Fevzi Berhum ise açıklamasında, "İsrail'in Aksa'da yaptıklarının, yaşanan çatışmaları körükleyeceği" uyarısında bulundu ve Filistinlileri Yahudilerin ihlallerine karşı koymaya çağırdı.

Bugün sabah saatlerinde çok sayıda Yahudi yerleşimci, İbrani takvimine göre yılın ilk günü olan "Roş Haşanah Bayramı" ile eş zamanlı olarak Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti.

Yahudi yerleşimciler dini bayramlarının olduğu dönemlerde Mescid-i Aksa'ya baskınlarını artıyor.

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Gazze'deki Filistinlilerden Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınına tepki Gazze'deki Filistinlilerden Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınına tepki
Kaynak: AA

Aksa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamas: Mescid-i Aksa, işgalinden bu yana en tehlikeli saldırıya maruz kalıyor - Son Dakika

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