Gazze'deki İnsani Kriz için Acil Yardım Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Gazze'deki İnsani Kriz için Acil Yardım Çağrısı

03.02.2026 11:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UNRWA Sözcüsü Fowler, Gazze'ye insani yardım girişinin arttırılması gerektiğini vurguladı.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) İletişim Direktörü ve Sözcüsü Jonathan Fowler, Gazze Şeridi'ndeki insani krizin sona ermesi için ivedi şekilde Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'ndan da insani yardım girişine izin verilmesi gerektiğini söyledi.

Fowler, İsrail'in Refah Sınır Kapısı'nı yaya geçişlerine açmasına rağmen insani yardım girişine izin vermemesini, Gazze'deki insani durumu ve Tel Aviv yönetiminin UNRWA'ya yönelik yasaklayıcı politikalarını AA muhabirine değerlendirdi.

Gazze Şeridi'ndeki insani durumda 2025 yazına göre bir iyileşme olduğunu fakat bu iyileşmenin "eşi görülmemiş bir seviyeye göre biraz düzelme" ifade ettiğini dile getiren Fowler, durumu şu şekilde tasvir etti:

"Daha fazla yardım geldi, daha fazla ticari malzeme geldi, ancak bunların hiçbiri insan yapımı krizin yol açtığı hasarı telafi etmeye yetmiyor. Hala aç çocuklar görüyoruz. Hala, sahadaki büyük insani ihtiyaçları karşılamak için gelen tıbbi malzemelerin çok az olduğunu görüyoruz. Hastalıkların yayılmaya devam etmesi, sağlık ve su sistemlerinin çökmesi, barınma malzemelerinin tamamen yetersiz olması."

Fowler, İsrail'in Gazze'ye girişine izin vermediği barınma malzemelerinin önemine dikkati çekerek Gazze'deki Filistinlilerin buldukları plastik parçalarıyla, şiddetli yağmurlar nedeniyle su basan yıkık binalarda yaşadıklarına, bu binaların da çökme tehlikesiyle karşı karşıya olduğuna ve halen soğuk hava koşullarının ölümlere yol açtığına işaret ederken ateşkes başladığında uluslararası yardımın artacağına dair büyük umut oluştuğunu ancak bu sözün tutulmadığını vurguladı.

"İsrail sadece 200 kamyon yardım girmesini istiyorsa, bu korkunç bir şey"

İsrail ordusunun anlaşmanın ikinci aşamasında Gazze'ye girecek insani yardım miktarının 600 kamyondan 200'e düşürülmesini istediği yönünde basında çıkan haberlere ilişkin soruya cevap veren Fowler, "Asla kamyon sayma oyununa girmemeliyiz. Ama açıkçası, İsrailli yetkililer gerçekten sadece 200 kamyon girmesini istiyorsa, bu başlı başına korkunç bir şey." ifadelerini kullandı.

Fowler, günde 600 kamyon yardımın Gazze'deki halkın hayatta kalabilmesi için asgari miktarı belirten bir referans noktası olduğuna dikkati çekerek, vadedilen bu yardım girişinin altında kalındığını, girecek araç sayısına ve yardım türlerine kısıtlama getirildiğini söyledi.

Sınır geçişlerinde de insani yardım için çalışma saatlerine kısıtlamalar getirildiğini belirten Fowler, Refah Sınır Kapısı'nın yaya geçişlerine kısıtlı şekilde açılmasına rağmen İsrail'in buradan insani yardım girişine izin vermemesine değinerek "İhtiyacımız olan şey, insani yardım için tüm sınır geçişlerinin açılmasıdır. Büyük bir ölçek artışına ihtiyacımız var. Kısıtlamaların kaldırılmasına ihtiyacımız var." diye konuştu.

Fowler, Gazze'de ekonominin canlandırılmasının bir gereklilik olduğuna, fakat ticari tedarik ile insani yardımın birbirine karıştırılmaması gerektiğine işaret etti.

İnsani yardım operasyonunun önemi

İsrail'in Mart 2025'ten Mayıs 2025'e kadar Gazze'ye insani yardım girişini yasakladığına ve daha sonra Gazze İnsani Yardım Vakfı'nı kurduğuna işaret eden UNRWA Sözcüsü, Gazze'deki Filistinlilerin bu vakfın dağıtım merkezlerinde yardım almaya çalışırken hayatlarını kaybettiğini ve sonunda ateşkesin başlamasıyla faaliyetlerinin durdurulduğunu kaydetti.

Fowler, ateşkesle birlikte UNRWA'nın yardım yasağının kaldırılmamasının, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki en büyük insani yardım kuruluşuna izin vermemek için yaptığı siyasi bir seçim olduğunu dile getirdi.

UNRWA'nın Gazze Şeridi'ne gitmek üzere büyük miktarda yardımı hazır bulundurduğunu aktaran Fowler, insani yardım operasyonunda büyük bir tecrübeye sahip olduklarına işaret ederek "Bununla birlikte, insani yardım operasyonları sadece yardım malzemeleriyle ilgili değildir. Yardım malzemeleri elbette çok önemlidir. Ancak bu operasyonlar, sahadaki çalışmayla ilgilidir." ifadelerini kullandı.

Fowler, İsrail'in UNRWA'ya karşı büyük bir dezenformasyon kampanyası yürüttüğünü ve bu kampanyanın devletleri etkileyerek finansman konusunda sorunlar yaşanmasına neden olduğunu belirtti.

İsrail'in geçen hafta UNRWA'nın işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan merkezini basarak yıkmasının tüm BM sistemine karşı atılmış bir adım olarak uluslararası hukukun ihlali olduğunu vurgulayan Fowler, söz konusu tesisin dokunulmazlığı olmasına rağmen ele geçirilerek yıkılmasının İsrail'den dünyaya verilen bir mesaj olduğuna dikkati çekti.

Fowler, Tel Aviv yönetiminin sivil toplum kuruluşlarına (STK) getirdiği kısıtlamalara değinerek sözlerini şöyle tamamladı:

"STK'ların karşı karşıya olduğu durum, sahadaki insani yardım aktörlerinin faaliyetlerini, tercih edilen birkaç aktörle sınırlandırma çabasının bir parçası. Diğer bir deyişle, ilkelerden ödün verecek olanlar. Örneğin, uluslararası insani hukukun ihlal edildiğini gördüklerinde sesini çıkarmayanlar."

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güncel, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'deki İnsani Kriz için Acil Yardım Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu Hepsini ateşe verdi Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu! Hepsini ateşe verdi
Netanyahu’dan İran’a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek Netanyahu'dan İran'a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek
Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı
Başsavcı Gürlek’in açtığı dava sonuçlandı: CHP’li isimler 300 bin TL ödeyecek Başsavcı Gürlek'in açtığı dava sonuçlandı: CHP'li isimler 300 bin TL ödeyecek
Kırmızı kart Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli’de olanlar oldu Kırmızı kart! Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli'de olanlar oldu
Fenerbahçe’nin transfer gündemindeki Mateta, sağlık kontrollerinden geçemedi Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Mateta, sağlık kontrollerinden geçemedi

12:12
Kız grubundan kan donduran zorbalık İstediklerini alamayınca şiddete başvurdular
Kız grubundan kan donduran zorbalık! İstediklerini alamayınca şiddete başvurdular
11:47
Memur ve emeklinin temmuz zammı için ilk ipucu geldi
Memur ve emeklinin temmuz zammı için ilk ipucu geldi
11:15
Bahçeli’den ’’süreç’’ mesajı: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir
Bahçeli'den ''süreç'' mesajı: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir
11:00
Özlem Gürzel’in “Kimsenin evinde basılmadım“ çıkışı belediye meclisini karıştırdı
Özlem Gürzel'in "Kimsenin evinde basılmadım" çıkışı belediye meclisini karıştırdı
10:19
Sur Belediyesi logosunu değiştirdi, sosyal medya ikiye bölündü
Sur Belediyesi logosunu değiştirdi, sosyal medya ikiye bölündü
10:07
Şubat ayı kira artış oranı belli oldu
Şubat ayı kira artış oranı belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2026 12:16:01. #7.11#
SON DAKİKA: Gazze'deki İnsani Kriz için Acil Yardım Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.