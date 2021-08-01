Gazze'deki kanser hastaları için kullanılan ilaç eksikliği sağlık çalışanlarını endişelendiriyor - Son Dakika

Abluka altında tutulan Gazze Şeridi'nde, kanser hastaları için gerekli ilaçların eksikliği sağlık çalışanlarının endişesini artırıyor.

Gazze kentinde devlete ait Rantisi İhtisas Hastanesi "kanser hastalarını kurtarın" temalı basın toplantısı düzenledi.

Hastane müdürü Muhammed Ebu Nida, kanser hastalarının tedavisi için gerekli ilaçların ve tedavi protokollerinin yaklaşık yüzde 60'ının olmadığına işaret ederek, bunun hastaların tedavisi için tehlikeli bir gösterge olduğunu kaydetti.

İsrail ablukasının devam etmesinin, ilaç sıkıntısına neden olduğuna dikkati çeken Ebu Nida, Batı Şeria ve Kudüs'te tedavi görmesi gereken Gazze'deki hastaların, herhangi bir gerekçe gösterilmeksizin seyahatlerine haksız kısıtlamalar getirilmesinin de hastaların ölümüne yol açtığını söyledi.

Ebu Nida, onkoloji hastalarının kemoterapi, radyoterapi gibi tedavileri Gazze Şeridi'nde alamadığını anımsatarak, bölgedeki kanser hastalarının yüzde 50 ila 60'ının bölge dışında tedaviye gereksinim duyduğunu vurguladı.

Sağlık Bakanlığı ilaç ve ekipman eksikliği sıkıntısıyla karşı karşıya

Seyahat engellerinin, tedavi edilebilecek durumdaki hastaların hayatını kaybetmesine sebep olduğunu ifade eden Ebu Nida, "Sağlık Bakanlığı, ilaç, tıbbi malzeme ve gerekli ekipman eksikliği nedeniyle kanser hastalarına gerekli hizmeti sunmakta zorluklarla karşılaşıyor." ifadesini kullandı.

Ebu Nida, uluslararası toplumdan uyguladığı kısıtlamaları kaldırmasını, hastaların seyahat hareketini ve Gazze Şeridi dışındaki uzman hastanelere ulaşımını kolaylaştırması konusunda İsrail'e baskı yapmasını istedi.

Cenevre merkezli Avrupa- Akdeniz İnsan Hakları İzleme Örgütü tarafından Ocak 2020'de yayınlanan rapora göre, Gazze'de 2005'te yüzde 16 olan kanser ilaçlarındaki eksiklik 2020'de yüzde 60'a yükseldi.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, deniz ve havadan abluka altında tutuyor.