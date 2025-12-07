Gazze'deki Naaşların Mezarlıklara Taşınması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Gazze'deki Naaşların Mezarlıklara Taşınması

07.12.2025 19:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin naaşları hastane bahçelerinden mezarlıklara taşınıyor.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden ve geçici olarak El-Ehli Baptist Hastanesi'nin bahçesine defnedilen Filistinlilerin naaşları kalıcı mezarlıklara taşındı.

Gazze'de İsrail'in yoğun bombardımanı sürerken mezarlıklara ulaşamayan Filistinliler kaybettikleri yakınlarını geçici olarak okulların ve hastanelerin bahçelerine defnetmek zorunda kaldı.

Ateşkesle birlikte bu naaşların hastane ve okul bahçelerinden alınarak mezarlıklara defnedilmesi işlemi sürüyor.

Naaşların kimlik teşhisi yapılamadığı için bölgede "rakamlar mezarlığı" kuruldu

Sivil Savunma Müdürlüğü sözcüsü Mahmud Basal, yeniden defin işlemi sırasında yaptığı açıklamada, sürecin Sağlık Bakanlığı ve Adli Tıp Kurumuyla koordineli şekilde uzman ekiplerce yürütüldüğünü kaydetti.

Naaşların kimlik teşhisinin yapılması için laboratuvara ihtiyaç olduğunu ancak İsrail'in devam eden ablukası nedeniyle bu ihtiyaçların karşılanmadığını ifade eden Basal, Gazze'de 21. yüzyılda ilk kez, İsrail'in DNA test ekipmanı ve biyolojik araçların girişini engellemesi nedeniyle kimliği belirsiz naaşlar için "rakamlar mezarlığı" kurulduğunu söyledi.

Naaşların mezarlıklara nakil işinde görevli bir sivil savunma personelinin, enfeksiyon kaptığı ve bir hafta içinde hayatını kaybettiği bilgisini paylaşan Basal, çalışma ekiplerini sağlık risklerinden korumak için gerekli ekipman ve kaynakların sağlanması çağrısında bulundu.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Yerel Haberler, İnsan Hakları, Hastane, Güncel, İsrail, Gazze, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'deki Naaşların Mezarlıklara Taşınması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlçe jandarma komutanı, silah kazasında hayatını kaybetti İlçe jandarma komutanı, silah kazasında hayatını kaybetti
Park halindeki araç alev alev yandı, geriye hurda kaldı Park halindeki araç alev alev yandı, geriye hurda kaldı
Komşuda korkutan deprem Büyüklüğü belli oldu Komşuda korkutan deprem! Büyüklüğü belli oldu
ABD’nin Alaska eyaletinde 7 büyüklüğünde deprem ABD'nin Alaska eyaletinde 7 büyüklüğünde deprem
Türkiye’den çok net operasyon mesajı: 25 gününüz kaldı Türkiye'den çok net operasyon mesajı: 25 gününüz kaldı
İstanbul’da sağanak kabusu Halk otobüsü takla attı, zincirleme kaza TEM’i kilitledi İstanbul'da sağanak kabusu! Halk otobüsü takla attı, zincirleme kaza TEM'i kilitledi

23:21
Galatasaray’da Icardi’nin yerine 30 milyon euro’luk golcü
Galatasaray'da Icardi'nin yerine 30 milyon euro'luk golcü
22:41
Trump’ın atadığı Dr. Mehmet Öz, Medicaid’deki büyük yolsuzluğu ortaya çıkardı
Trump'ın atadığı Dr. Mehmet Öz, Medicaid'deki büyük yolsuzluğu ortaya çıkardı
22:28
Van’da 4.6 büyüklüğünde deprem
Van'da 4.6 büyüklüğünde deprem
22:07
3 gol, 2 kırmızı kart Trabzonspor, Muçi ile ligde ikinci sıraya yükseldi
3 gol, 2 kırmızı kart! Trabzonspor, Muçi ile ligde ikinci sıraya yükseldi
21:42
MHP’li Feti Yıldız: “Ölümcül hastalığı olanlar cezaevinde tedavi edilemez“
MHP'li Feti Yıldız: "Ölümcül hastalığı olanlar cezaevinde tedavi edilemez"
18:27
Ünlü oyuncunun kiraza verdiği paraya bakın
Ünlü oyuncunun kiraza verdiği paraya bakın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2025 03:27:01. #7.13#
SON DAKİKA: Gazze'deki Naaşların Mezarlıklara Taşınması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.