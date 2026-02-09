Gazze'den 20 Hasta Tahliye Edildi - Son Dakika
Gazze'den 20 Hasta Tahliye Edildi

09.02.2026 19:11
Refah Sınır Kapısı'ndan 20 hasta ve 20 refakatçi, İsrail güvenliği eşliğinde tedavi için tahliye edildi.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah Sınır Kapısı'ndan, İsrail'in uyguladığı sıkı güvenlik önlemleri eşliğinde tedavi amacıyla 20 Filistinli hasta, 20 refakatçisi ile birlikte tahliye edildi.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi dışında tedavi görecek 20 hasta ile yanlarında 20 refakatçi olmak üzere toplam 40 Filistinlinin çıkış yaptığı kaydedildi.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde Kızılay'a bağlı Tıbbi Rehabilitasyon Hastanesi'nde Dünya Sağlık Örgütü'nden temsilcilerin eşliğinde hastaların hazırlandığı belirtildi.

Bölgedeki AA muhabirine göre, Gazze Şeridi'nden ayrılanlara DSÖ'ye ve Filistin Kızılayı'na ait araçlar eşlik ediyor.

İsrail'in 21 ay kapalı tutup zarar verdiği ve 2 Şubat'ta sınırlı geçişlere açtığı Refah Sınır Kapısı'ndan bir hafta içinde 65'i hasta 189 Filistinlinin Gazze'den ayrılmasına, 129 Filistinlinin de bölgeye geri dönüşüne izin verildi.

Refah Sınır Kapısı'nda hafta tatili olması nedeniyle cuma-cumartesi günleri herhangi bir hareketlilik gözlemlenmezken, sonrasında geçişler sınırlı bir şekilde yeniden başladı.

Kaynak: AA

