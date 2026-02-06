Gazze'den Dönüşte Sevinç ve Hüzün - Son Dakika
Gazze'den Dönüşte Sevinç ve Hüzün

06.02.2026 12:22
Gazze'de tedavi için Mısır'a giden Filistinliler, geri dönerken kayıplar ve sevinçle karşılaşıyor.

İsrail'in saldırıları ve abluka altındaki Gazze Şeridi'nden tedavi amacıyla Mısır'a giden Filistinliler, dönüş yolculuğu, aylar süren ayrılığın ardından hem kavuşma sevincini hem de kayıpların derin hüznünü bir arada yaşıyor.

Gazze'nin güneyinde Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesinin civarında bekleyen Filistinliler, gece saatlerinden itibaren Mısır'dan dönen yakınlarını karşılamak için bekledi.

Refah Sınır Kapısı'ndan giriş yapan otobüs Filistinli aileler tarafından gözyaşlarıyla karşılanırken, sevinç ve hüzün bir arada yaşandı.

Mısır'a tedavi için gitmek zorunda kalan ve Refah Sınır Kapısı'nın açılmasıyla Gazze'ye dönen Filistinliler ve onları karşılayan yakınları, AA muhabirine, yaşadıklarını anlattı.

"Vefat eden annesi Mısır'da kaldı"

Filistinli Mey el-Azeb, yaklaşık bir yıl önce tedavi için Gazze'den ayrılan hasta kız kardeşi ve annesini karşılamak üzere otobüsü bekledi.

Otobüsün kapısı açıldığında sadece kız kardeşini gören Azeb, kız kardeşine refakat etmek üzere Gazze'den ayrılan annesini Mısır'da vefat ettiği için bulamadı.

Yaşadığı derin üzüntüyü AA muhabiriyle paylaşan Azeb, "Hem kız kardeşimi hem de annemi karşılamaya gelmiştim. Tedavi için çıktıklarında annemin hiçbir şeyi yoktu. Bugün hasta kardeşim tek başına döndü, Mısır'da defnedilen annem ise ebediyen orada kalacak. Bunun nasıl olduğuna inanamıyorum." dedi.

Azeb, annesinin acısına rağmen kız kardeşinin dönüşüne sevinmeye çalışırken Gazze'deki zorlu yaşam koşulları hakkında, "Ev yok, barınak yok, hatta annemin fotoğrafını asacak bir yerimiz bile yok. Mahallemiz bir enkaz yığınına dönüştü." diye konuştu.

"Tedavi süreci ağır bir imtihan oldu"

Nasır Hastanesi kapısında bekleyen İsra Umran da babasının dönüşünü beklerken yaşadıklarını "Babamın tedavi süreci tüm aile için ağır bir imtihan haline geldi." sözleriyle ifade etti.

Babasının sağlık sisteminin çökmesi ve hastanelerin yıkılması nedeniyle 28 Nisan 2024'te zorunlu olarak Mısır'a gitmek zorunda kaldığını söyleyen Umran, "Tedavi bittikten sonra babam yanımıza dönmek istedi ancak Refah Sınır Kapısı'nın kapalı olması buna engel oldu. Çok zor bir psikolojik süreç yaşadık, savaş nedeniyle onu bir daha görebileceğimizi hiç tahmin etmiyorduk." diye konuştu.

"Çıplak ayakla Gazze'de yürüme hayali"

Annesinin dönüşünü bekleyen Liyan Umran ise elinde saatlerdir plastik bir terlik tuttuğunu ifade ederek, "Annem, eğer tedavi yolculuğundan dönebilirse Gazze toprağına ayak bastığında çıplak ayakla yürüyeceğine dair adak adamıştı. Ben de bugün terliğini, Gazze'ye adım attıktan sonra ona giydirmek için taşıyorum." şeklinde konuştu.

Otobüsün Gazze'nin Han Yunus kentine ulaşmasıyla birlikte ailesine kavuşan anne Amani Umran, otobüsten çıplak ayakla inerek yürüdü.

İki yıl aradan sonra ailesine kavuşan anne Umran, "Bir adak adamıştım ve onu yerine getirdim. İki yıl ailemden uzak yaşadım. Yol zordu ve aşağılamalarla doluydu, ancak Gazze'de aldığım ilk nefes bana tüm yorgunluğumu unutturdu. Duygularımı tarif edemem, dönmüş olmam bana yeter." ifadelerini kullandı.

Gazze'nin dünyaya açılan kapısı konumundaki Mısır sınırında bulunan Refah Sınır Kapısı, 21 ay aradan sonra 2 Şubat Pazartesi günü iki yönlü şekilde, "sınırlı" geçişlere açılmıştı.

İsrail, Refah Sınır Kapısı'ını sınırlı sayıda Filistinlinin geçişine açsa da Gazze'deki ateşkes planının önemli bir parçasını oluşturan insani yardımların ve ağır iş makinelerinin bölgeye girişini halen engelliyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı ve uluslararası kuruluşlar, Gazze'de 4 binden fazlası çocuk olmak üzere 16 bin 500'den fazla yaralı ve hastanın Gazze dışında tedavi alabilmek için beklediğini bildiriyor. Gazze'de tedavi imkanlarının yetersizliği nedeniyle 1000'den fazla Filistinlinin hayatını kaybettiği ifade ediliyor.

Kaynak: AA

