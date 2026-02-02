Gazze'den Hasta ve Yaralı Çıkışı Değişti - Son Dakika
Gazze'den Hasta ve Yaralı Çıkışı Değişti

02.02.2026 10:21
Gazze Sağlık Bakanlığı, hasta ve yaralıların Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı’ndan çıkacağını duyurdu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, hasta ve yaralıların bölgeden ayrılışının Refah Sınır Kapısı üzerinden değil daha önce olduğu gibi Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı üzerinden yapılacağını duyurdu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Gazze'den hasta ve yaralıların çıkışına ilişkin bilgi verildi.

Refah Sınır Kapısı'ndan hasta ve yaralıların çıkışıyla ilgili bir güncellemenin bulunmadığını, hastaların daha önceki prosedürler uyarınca Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan Gazze'den ayrılacağı aktarıldı.

Mısır'da yayın yapan Kahire el-İhbarriyye kanalının haberinde, Mısır'dan Gazze'ye dönmek isteyen Filistinlilerden ilk grubun Refah kapısına ulaştığı belirtildi.

Görüntülerde, Filistinlilerin Refah kapısından Gazze'ye geçmek üzere sınıra geldikleri görülüyor.

Kanalın haberinde, hasta ve yaralıların Mısır'a nakledilmesi için Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'taki Kızılay bünyesinde hastaneye ambulansların ulaştığı kaydedildi.

Mısır'da hasta ve yaralı Filistinlilerin karşılanması ve hastanelere nakledilmesi için hazırlıkların yapıldığı belirtildi.

Gazze Şeridi'nin dünyaya açılan kapısı durumundaki Mısır sınırında yer alan Refah Sınır Kapısı'nın dün yaya geçişleri için "deneme" amaçlı açıldığı bildirilmişti.

İsrail basını, Refah Sınır Kapısı'nın dün sadece "deneme" amaçlı açıldığını, yaya geçişine ise bugün başlanacağını yazmıştı. Bugünden itibaren sınır kapısından sınırlı kişinin geçişine müsaade edileceği, günde 150 kişinin Gazze'den ayrılmasına, 50 kişinin ise dönmesine izin verileceği belirtilmişti.

Mısır'daki insani yardım tırlarının Refah Sınır Kapısı üzerinden Gazze'ye girişine ise izin verilmeyeceği ifade edilmişti.

İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 71 bin 795 kişi hayatını kaybetti.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana da İsrail'in saldırılarında 523 kişi hayatını kaybetti, 1433 kişi yaralandı.

Kaynak: AA

Sağlık Bakanlığı, Savaş ve Çatışma, Güncel, Gazze, Son Dakika

